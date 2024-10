Diretor da Aneel dá aval à transferência da Amazonas Energia para irmãos Batista

Sandoval aprovou o plano apresentado pela Âmbar para a assumir a distribuidora de energia do Amazonas ao custo de R$ 14 bilhões, a ser bancado pelas contas de luz de todos os consumidores do País pelos próximos 15 anos.

A decisão foi tomada após a Justiça Federal do Amazonas obrigar a Aneel a transferir o controle da Amazonas Energia. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e a empresa do Grupo J&F pressionaram a Aneel a mostrar os custos de uma intervenção do governo federal na companhia amazonense se a transferência não fosse feita, conforme o Estadão mostrou.