Relatório da reforma tributária é apresentado no Senado; veja as principais mudanças

BRASÍLIA - O relator da reforma tributária no Senado, senador Eduardo Braga (MDB-AM), apresentou o seu parecer com 15 principais modificações em relação ao texto aprovado na Câmara. Ele protocolou o relatório na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Braga ampliou ainda mais o número de setores que terão tratamento diferenciado no novo sistema de impostos. Agências de viagem, concessão de rodovias, missões diplomáticas e serviços de saneamento e telecomunicações, por exemplo, foram incluídos na lista de regimes tributários específicos.

O relator incluiu ainda uma trava para evitar o aumento da carga tributária. A trava institui um teto de referência, com base na média da arrecadação no período de 2012 a 2021, em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). A alíquota de referência dos novos tributos que serão criados com a reforma será reduzida caso exceda esse teto de referência.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR) terá um aporte extra de R$ 20 bilhões, chegando a R$ 60 bilhões ao ano. O relator criou ainda, como antecipou o Estadão, dois tipos de cesta básica: uma social, com imposto zerado, e uma estendida, com alíquota reduzida.

Senado Federal Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Veja as principais mudanças do relator em relação ao texto aprovado na Câmara:

1. Trava para aumento da carga tributária

Instituição do teto de referência , com base na média da receita no período de 2012 a 2021, apurada como proporção do PIB;

, com base na média da receita no período de 2012 a 2021, apurada como proporção do PIB; A alíquota de referência dos tributos será reduzida caso exceda esse teto.

2. Comitê Gestor

Substituirá o Conselho Federativo, órgão para gerir o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que será criado para substituir e unificar o ISS (municipal) e o ICMS (estadual);

Inclui a possibilidade de o Congresso Nacional convocar o Presidente do Comitê Gestor e solicitar informações, como já acontece com os ministros;

Retira a possibilidade de iniciativa de lei pelo Comitê. Ou seja, o Congresso vai definir a regulamentação do comitê;

Inclui o controle externo pelos tribunais de contas dos Estados e Municípios;

Deliberação: maioria absoluta, mais representantes de Estados que correspondam a 50% da população, mais maioria absoluta dos municípios;

O Presidente do Comitê Gestor deverá ter notórios conhecimentos de administração tributária, e será nomeado após aprovada a indicação pela maioria absoluta do Senado Federal;

Inclui obrigações acessórias nas atividades compartilhadas entre o Comitê Gestor e a Fazenda Nacional.

3. Imposto seletivo (também conhecido como ‘Imposto do Pecado’)

Incidirá sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente , nos termos de lei complementar;

, nos termos de lei complementar; Terá suas alíquotas definidas por lei ordinária e não incidirá sobre energia elétrica e telecomunicações ;

e ; Poderá incidir sobre armas e munições, exceto quando destinadas à administração pública. Incidirá uma única vez sobre o bem ou serviço. Na extração, o imposto será cobrado independentemente da destinação.

4. Regime específico

Foi ampliado o número de setores que terão tratamento diferenciado no novo sistema de impostos.

Segmentos incluídos:

Operações alcançadas por tratado ou convenção internacional, inclusive referentes a missões diplomáticas, repartições consulares e representações de organismos internacionais;

Serviços de saneamento e de concessão de rodovias;

Inclusão de operações que envolvam a disponibilização da estrutura compartilhada dos serviços de telecomunicações;

Serviços de agência de viagem e turismo;

Transporte coletivo de passageiros rodoviários intermunicipal e interestadual, ferroviário, hidroviário e aéreo.

5. Rateio das parcelas do IBS pertencentes a municípios

80% na proporção da população;

10% com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos, de acordo com o que dispuser lei estadual;

5% com base em indicadores de preservação ambiental, de acordo com o que dispuser lei estadual;

5% em montantes iguais para todos os municípios do Estado.

6. Cide Combustíveis

Destinação, também, para transporte público coletivo de passageiros.

7. Zona Franca de Manaus

A PEC mantém o diferencial competitivo assegurado à Zona Franca de Manaus e às Áreas de Livre Comércio existentes em 31 de maio de 2023;

A Contribuição de Intervenção sobre Domínio Econômico (Cide) poderá ser utilizada para garantir a competitividade dos bens produzidos na Zona Franca. Essa vantagem não será dada via tributação do Imposto Seletivo ou pelo IPI.

8. Cesta básica e cashback

Os produtos da cesta básica nacional terão de garantir uma alimentação saudável e nutricionalmente saudável. A lista dos produtos dessa cesta será definida por lei complementar;

Uma cesta social, com alíquota zero, terá produtos alimentícios de primeira necessidade. A estimativa é que a lista contemple entre 30 e 35 produtos;

Outra cesta básica, chamada de estendida, será criada com cobrança do imposto com alíquota reduzida de 40% da alíquota padrão. Será criado o mecanismo de cashback (devolução de imposto) dos produtos dessa segunda cesta para as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) de assistência social;

A Frente Parlamentar da Agricultura não se oporá a essa medida, porque já se considera contemplada. Mas a medida deverá enfrentar resistências do setor de supermercados, que quer incluir higiene no grupo de produtos com alíquota zero de primeira necessidade.

9. Seguro-receita

Alterado de 3% para 5%

10. Alíquota reduzida

Mantidos os serviços de transporte coletivo de passageiros rodoviário e metroviário de caráter urbano, semiurbano e metropolitano;

Alterada a redação “bens e serviços relacionados a soberania e segurança nacional, segurança da informação e segurança cibernética”;

Alterada a redação para inclusão: produções artísticas, culturais, jornalísticas e audiovisuais nacionais, atividades desportivas e comunicação institucional;

Alterada a redação: alimentos destinados ao consumo humano, produtos de higiene pessoal e limpeza majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda

Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) serão desonerados da CBS (novo imposto do governo federal);

Avaliação a cada cinco anos.

11. ‘Quarta alíquota’ (intermediária)

Terá desconto de 30% da alíquota-padrão;

Para prestação de serviços de profissões regulamentadas (como médicos e advogados).

12. Fundo de Desenvolvimento Regional

Aumento de R$ 20 bilhões de aporte da União distribuídos ao longo de dez anos a partir de 2034. Valor total: R$ 60 bilhões

Distribuição dos recursos com base no Fundo de Participação dos Estados (70%) e no tamanho da população (30%).

13. Prazos para lei complementar

Inclusão do prazo de 240 dias para envio pelo Executivo das Leis Complementares.

14. Fundos de Infraestrutura

Para apenas quatro Estados — Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará — serão mantidos os atuais fundos estaduais de financiamento da infraestrutura. Por meio desses fundos, esse grupo de Estados cobra uma taxa sobre grãos e madeira e minérios (no caso do Pará).

Os fundos serão mantidos até 31 de dezembro de 2032. Ou seja, a arrecadação desses fundos ficará com esses Estados e não será incorporada à receita total do Imposto sobre Bens e Serviços. Essa medida é polêmica porque outros Estados, que não criaram esses fundos, como Paraná, também querem ser atendidos.

15. Setor automotivo