A ideia do senador de Minas Gerais era matar dois coelhos com uma cajadada só: potencial candidato ao governo em 2026, receberia as finanças do Estado organizadas e, ao mesmo tempo, poderia negociar com o governo federal algumas indicações para a administração da Cemig. Minas tem certa obsessão com cargos em estatais, basta ver o empenho do ministro Alexandre Silveira em conquistar dois assentos no conselho de administração da Eletrobras e o que fez na Petrobras. Garantiu assento para dois de seus secretários, apesar da vedação do comitê interno por evidente conflito interesse.

A solução óbvia para a dívida de MG é privatizar a Cemig, mas vendendo o controle para não ter volta. A maioria dos governos estaduais fez isso em meados dos anos 90. Com o real, receitas deixaram de ser indexadas, acabando com o ganho ante despesas fixas. Com orçamento desequilibrado, a venda de ativos foi a saída. Um amplo programa de desestatização de empresas estaduais, em especial, distribuidoras de energia, aconteceu. Com isso, a universalização do serviço foi possível. Se hoje temos pobreza energética, é culpa exclusiva de governos. Subsídios desnecessários, sempre renovados, pesam nas contas de luz dos mais pobres. Constrangedor um país tão rico em fontes de energia ter voltado a conviver com a queima de lenha. Como explicar isso na ONU?