Em Porto Alegre, cobertura tem quase 1.200 m² de área útil

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - Morar em um apartamento de mais de 1.000 metros quadrados de área útil é para poucos. É justamente a ideia de exclusividade e luxo que orientou a incorporadora gaúcha Melnick no projeto que resultou no lançamento do Teená, em Porto Alegre.

Considerado pelo júri do Master Imobiliário como “o mais alto padrão da história” da capital gaúcha, foi concebido pelo Studio Arthur Casas e por Roseli Melnick Arquitetura e Interiores com 24 unidades com tamanhos de 387,02 m², 455,55 m², 853,38 m² e, nas duas coberturas, 1.197,22 m², quatro suítes e quatro vagas na garagem.

Fachada do Teená, em Porto Alegre; para a Melnick, o Teená representa um novo padrão de alto luxo. Foto: José Carlos de Andrade/Melnick/Divulgação

PUBLICIDADE “O Teená traz para Porto Alegre um novo patamar em empreendimentos de alto padrão, até então não visto na cidade”, diz Marcelo Guedes, COO da incorporadora. Ele também ressalta a localização do empreendimento, no bairro Três Figueiras, região nobre da cidade, em um terreno de 7.700 m². O executivo conta que a torre ocupa 30% de toda essa área e que os outros 70% são infraestrutura de lazer. Os 16 andares são ocupados por dois apartamentos por andar até oitavo, e daí por diante é apenas um por pavimento. O valor geral de vendas (VGV) é de R$ 400 milhões, segundo Guedes. Entregue no último trimestre de 2023, está totalmente vendido, de acordo com a empresa, foi comercializado por R$ 25 mil/m².

Para o júri, o Teená, que significa figo em hebraico, é referência na capital gaúcha e foi contemplado com o troféu na categoria Empreendimento Residencial. “Fruto da visão de mercado da empresa, da ousadia e do trabalho exaustivo na identificação e viabilização da oportunidade”, diz o júri.