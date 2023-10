A Embraer apresentou na segunda-feira, 9, o novo jato executivo Phenom 100EX na cidade de Melbourne, nos Estados Unidos. A aeronave é uma evolução da série Phenom 100, que possui 400 jatos em operação desde 2008.

O novo jato promete oferecer mais conforto na cabine, além de versatilidade operacional e novos recursos de aviônica. Segundo a Embraer, a aeronave é resultado de sugestões dos clientes ao longo dos anos.

Phenom 100EX é a nova versão do jato executivo Foto: Divulgação/Embraer

O jato é capaz de voar a 41 mil pés (12.497 metros) e é equipado com dois motores. Segundo a Embraer, entre aeronaves parecidas, é uma das mais sustentáveis do mercado, construída para ter alta utilização e baixos custos de manutenção.

O Phenom 100EX utiliza materiais sustentáveis e conta com mesas com mais espaço para trabalho e assentos ergonômicos. Outra mudança é o quinto assento lateral e um assento para decolagem e pouso no banheiro, o que possibilitou aumentar a capacidade de passageiros.

Segundo a empresa, toda a produção de 2024 já foi vendida e as próximas entregas estão disponíveis para 2025.

Veja fotos da nova aeronave:

Phenom 100EX conta com melhorias no design e nas características técnicas Foto: Divulgação/Embraer

Phenom 100EX é a nova evolução dessa série de aeronaves da Embraer Foto: Divulgação/Embraer