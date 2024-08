O jato E190-E2 é uma aeronave de corredor único com capacidade para até 114 assentos, dependendo da configuração. Segundo a fabricante, suas tecnologias (que envolvem a aerodinâmica, asas, redução de ruído, entre outras) reduzem o consumo de combustível e de emissões de carbono. Ainda segundo a Embraer, ele foi certificado para voar com misturas de até 50% de combustível de aviação sustentável. O combustível integra um esforço global para redução das emissões de efeito estufa na aviação. Em comparação com os Fokker 100 usados pela Virgin Australia, os E190-E2 representam cerca de 30% a menos de emissões.

Os jatos E190-E2, que possuem autonomia de voo de até seis horas, serão usados pela Virgin Australia Regional Airlines. Neste ano, a empresa conquistou o prêmio de melhor companhia aérea regional no Airline Excellence Awards, concedido anualmente pelo principal site de classificação de aviação do mundo, o AirlineRatings.com.