Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, afirmou que a compra de aeronaves da Embraer pela Azul “fortalece a economia nacional, gerando recolhimento de impostos aqui, além de empregos qualificados e renda no Brasil”.

Segundo balanço do banco, o BNDES financiou US$ 25,9 bilhões à exportação de 1.311 aeronaves da Embraer desde 1997. No entendimento da instituição, os financiamentos possibilitam à Embraer “concorrer no mercado externo em igualdade de condições com suas concorrentes”, segundo o texto.