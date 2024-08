As empresas do Grupo Adani, do bilionário indiano Gautam Adani, segundo homem mais rico da Ásia, perderam cerca US$ 19 bilhões (aproximadamente R$ 104,4 bilhões) em valor de mercado nesta segunda-feira, 12, depois que a Hindenburg Research, empresa de investimentos norte-americana, acusou o regulador de mercado indiano que investiga o grupo de ter ligações com fundos offshore também usados por Adani. As informações são da CNN.

De acordo com a emissora americana, a Adani Enterprises, principal empresa do bilionário, caiu 2% no pregão da manhã, enquanto outras empresas do grupo caíram entre 2% e 4,5%. Tanto a Adani Enterprises como a Adani Ports estavam entre as maiores atingidas no índice indiano Nifty 50. As perdas totais nas empresas Adani diminuíram para cerca de US$ 9 bilhões após a queda inicial.

O bilionário Gautam Adani, do Grupo Adani, é o segundo homem mais rico da Ásia. Foto: Grupo Adani

PUBLICIDADE A Hindenburg, sediada em Nova York, causou uma das mais impressionantes reviravoltas na história corporativa da Índia em janeiro de 2023, quando alegou que o Grupo Adani teria desenvolvido um “sistema de fraude na contabilidade durante décadas” e manipulado os lucros “para manter a aparência de boa saúde financeira e de solvência” de suas filiais cotadas em Bolsa. O conglomerado rebateu as acusações na época, as descrevendo como “mal-intencionadas”. A CNN afirma que as ações das empresas de Adani se recuperaram em grande parte de uma derrocada de cerca de US$ 150 bilhões e que uma investigação do Conselho de Valores Mobiliários e Câmbio da Índia (SEBI, na sigla em inglês) está em andamento. No entanto, no sábado, 10, a Hindenburg disse, citando documentos de denunciantes, que a presidente do SEBI, Madhabi Puri Buch, e seu marido tinham participações em um fundo offshore onde uma quantia substancial de dinheiro foi investida por associados de Vinod Adani, irmão de Gautam Adani.

“As alegações estão chegando pela segunda vez. Muitas investigações aconteceram neste último um ano e meio. Esta é uma reação temporária e impulsiva. As coisas voltarão ao normal”, disse à CNN Sunny Agrawal, chefe de pesquisa fundamental de ações da SBICAPS Securities. Segundo a CNN, a presidente do SEBI disse que as alegações da Hindenburg são infundadas. Adani também rejeitou as novas alegações no domingo, 11, e disse que sua estrutura de holding no exterior é totalmente transparente.

Investigações

A CNN aponta que, no domingo, o SEBI pediu aos investidores que permanecessem calmos e exercessem a devida diligência antes de reagir a tais relatórios. O relatório original da Hindenburg de 2023 levou a uma investigação pelo órgão regulador liderado por Madhabi Puri Buch, que ainda está em andamento. “Não achamos que o SEBI seja confiável como árbitro objetivo no caso Adani”, disse a Hindenburg no sábado.

O SEBI afirma que as alegações feitas pela Hindenburg Research contra o Grupo Adani foram devidamente investigadas. Em janeiro, o tribunal superior da Índia ordenou que o regulador do mercado concluísse sua investigação rapidamente e disse que não eram necessárias mais investigações sobre o grupo. Mas as últimas alegações contra Madhabi Puri Buch deixaram os investidores de varejo nervosos, analistas disseram à CNN.

“Provavelmente veremos um impacto de curto a médio prazo nas ações da Adani, especialmente porque os investidores de varejo estão pressionados pelas alegações feitas contra o SEBI”, disse à emissora americana Kranthi Bathini, diretor de estratégia de ações da WealthMills Securities.

As alegações também ganharam força política, com o líder da oposição indiana, Rahul Gandhi, dizendo no X (antigo Twitter) que a integridade do SEBI, o regulador de valores mobiliários encarregado de proteger a riqueza de pequenos investidores de varejo, foi gravemente comprometida pelas alegações contra sua presidente.

A CNN anida destaca que Ajay Seth, secretário de assuntos econômicos da Índia, também disse nesta segunda-feira que “o regulador e a pessoa interessada já fizeram uma declaração e o governo não tem mais nada a acrescentar.”