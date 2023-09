Empreendedores da sociobioeconomia unem cuidado ambiental e criação de renda

Separadas por cerca de 1.600 quilômetros e localizadas em Estados diferentes, as histórias da Rede Sementes do Xingu e da Cooperativa dos Quilombolas do Vale do Ribeira (Cooperquivale) estão unidas pelo mesmo fio condutor: a sociobioeconomia. Presente desde sempre nas cadeias produtivas das comunidades tradicionais, como ribeirinhos, povos indígenas e quilombolas, essa ideia de valor utiliza os potenciais da floresta em favor de um desenvolvimento econômico sustentável.

“O manejo de uma alta diversidade de espécies em baixa escala com uma ampla possibilidade de uso é um valor no modo de vida de vários povos indígenas e comunidades tradicionais”, explica Jeferson Straatmann, engenheiro de produção que coordena as Cadeias de Valor do Instituto Socioambiental (ISA). “O que eles buscam não é o máximo lucro. É ter um bem viver, ter acesso a produtos que não conseguem produzir localmente.”

Coletora da Rede Sementes do Xingu, Roberizan Marques conta que a renda que conseguiu trabalhando para a organização sem fins lucrativos mudou sua vida. Com os ganhos, comprou casa própria e carro, colocou o filho em escola particular e ainda realizou um sonho: “Conheci o mar com o dinheiro da semente, foi lindo”, lembra Roberizan. “Muda a vida da gente, entendeu? É uma renda extra muito boa.”

Indígenas xavantes que colaboram com a Rede de Sementes do Xingu coletam e limpam buriti; a rede produz a chamada 'muvuca', mistura de sementes para projetos de restauração Foto: Rogério Assis/ISA/Divulgação

Na rede, as sementes são preparadas usando um método chamado de muvuca, técnica de plantio que consiste na mistura de diversas espécies e na dispersão delas pelo solo. Além de incentivar a coleta de mais de 200 tipos de sementes, a iniciativa reúne uma grande quantidade de pessoas, muitas vezes ligadas por laços familiares. Roberizan, por exemplo, foi convidada pelo marido a participar e atualmente leva Mateus, o único filho do casal, para ajudar nas coletas.

Outro caso é o de Milene Alves, que foi incentivada pela mãe e pelo padrasto a ingressar na rede e depois decidiu cursar Biologia. “Hoje eu me vejo dando formação de identificação de plantas para coletores. É o que eu quero repassar para meus filhos”, conta Milene, que atualmente faz parte do Comitê Diretivo da Sementes do Xingu.

A partir de Mato Grosso, a rede vende as sementes coletadas para o Brasil inteiro, incluindo grandes empresas que precisam recuperar áreas desmatadas. Em 16 anos de atividades, a iniciativa já propiciou o reflorestamento de mais de 8 mil hectares em regiões antes degradadas nas bacias dos Rios Xingu, Araguaia e Teles Pires. Também garantiu repasses diretos de R$ 5,3 milhões aos coletores, segundo o coordenador administrativo da Sementes do Xingu, Rodrigo Mota.

Economia do cuidado

Para os quilombolas que trabalham com agricultura sustentável no Vale do Ribeira, interior de São Paulo, a atividade vai muito além do plantio e da colheita: há um ritual de respeito ao solo e à ancestralidade da ocupação que deve ser passado adiante. O plantio é feito de acordo com um método conhecido como roça-de-toco ou coivara. Após a colheita, a terra descansa por quatro a cinco anos até os produtores voltarem a trabalhar naquela área.

É uma economia do cuidado, que regenera, que trabalha de uma forma em que a natureza está se transformando em natureza Jeferson Straatmann, coordenador de Cadeias de Valor do Instituto Socioambiental

A transmissão dessas práticas sustentáveis para as novas gerações, no entanto, tem sido um desafio para os agricultores quilombolas. Morador do quilombo São Pedro, em Eldorado, a 250 quilômetros de São Paulo, o produtor Nodir Dias Daguia, de 43 anos, percebe que os tempos mudaram ao tentar compartilhar com o filho Nadson Renan, de 16, os conhecimentos que aprendeu com os avós sobre o tempo de plantar, de colher e de deixar a terra descansar. “Hoje, os mais jovens saem para estudar, aprendem uma coisa nova. Então, muitas vezes já esqueceram daquelas palavras que a gente falou do modo de vida dos nossos antepassados lá atrás”, diz o produtor.

Criada em 2012, a Cooperquivale tem hoje 250 agricultores de 17 comunidades quilombolas nos municípios de Eldorado, Jacupiranga, Tapiraí e Itaóca. Boa parte utiliza roça-de-coivara para plantar arroz, milho, feijão, mandioca, batata doce e inhame, de acordo com Rosane Almeida, produtora que integra o conselho fiscal da cooperativa. Ela conta que antes de se unirem os quilombolas plantavam apenas para consumo próprio. “O que consumia, consumia. O que não consumia, dava para os outros, trocava ou perdia na roça. Era uma situação difícil”, diz Rosane.

Hoje, a produção é entregue para a Cooperquivale, que está credenciada no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do governo federal, que compra alimentos produzidos pela agricultura familiar e distribui gratuitamente para a população em situação de insegurança alimentar. “A minha vida mudou, porque passei a ter para onde vender os produtos e ter minha renda própria”, comemora a agricultora.

Entraves

Rosane e Daguia apontam o licenciamento das roças tradicionais quilombolas como a principal dificuldade que enfrentam para manter o sistema de produção de seus ancestrais. “Nossos antepassados desmatavam um ou dois alqueires e ali eles plantavam o que queriam. Hoje, a gente não pode fazer isso”, reclama o produtor. Segundo Daguia, as licenças não permitem o plantio da mesma cultura em áreas contínuas, o que dificulta o trabalho do produtor. “Quando há liberação, é um pedaço mínimo que muitas vezes não dá para quem está acostumado a plantar uma quantidade grande. Aí tem que ser picado, uma quantidade aqui, outra ali, outra lá.”

De acordo com a Fundação Instituto de Terras de São Paulo (Itesp), o licenciamento baseia-se em uma resolução de outubro de 2022, cujo texto foi elaborado em conjunto com as comunidades, representadas por um grupo de trabalho que acompanhou a definição de critérios e procedimentos para exploração sustentável de espécies nativas do Brasil no Estado de São Paulo. Por e-mail, o Itesp informou que anteriormente a área contínua a ser ocupada com roça tradicional era de até um hectare, mas que atualmente podem atingir até um alqueire e uma quarta de terra, ou seja, 3,025 hectares por posse ou família.

A legislação impacta principalmente culturas como a da banana e do palmito pupunha, segundo o produtor Nodir Daguia. Atualmente, a produção de banana da Cooperquivale integra o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e é destinada à merenda escolar da rede municipal de São Paulo. Além disso, a cooperativa integra o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do governo federal. O contrato prevê uma entrega semanal na cidade de Jandira (SP), também no Vale do Ribeira.

Daguia diz que entende a necessidade de proteção ambiental e afirma que nenhuma comunidade quilombola quer trabalhar fora da lei. “Queremos que o governo entenda que, se a nossa Mata Atlântica está em pé, foram nossos antepassados que a seguraram”, diz o produtor. (Reportagem de Camila Pessoa, Catarina Carvalho, Daniel Brito, Gabriel Batistella, Gabriela Pereira, João Coelho e Rafaela Ferreira)