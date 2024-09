As empresas de maconha estão ganhando mais dinheiro vendendo cerveja do que cannabis

A grande aposta da Tilray Brands Inc. na cannabis legal está provando ser tão excessivamente otimista que agora está dependendo do mercado de álcool que antes pretendia perturbar.

PUBLICIDADE A tão esperada flexibilização das leis de cannabis nos EUA, conhecida como reescalonamento, ainda está distante de ocorrer, sufocando as vendas devido à classificação da maconha ao lado de drogas como LSD e heroína. Isso fez com que as empresas de cannabis procurassem outros negócios, incluindo álcool e cânhamo, desvalorizando as alegações como a da Tilray em seu registro de estreia em 2019 de que capturaria gastos de cervejarias, destilarias e vinícolas. “As operadoras de cannabis nos EUA estão fazendo tudo o que podem para gerar fluxo de caixa e fazer a ponte até conseguir o reescalonamento”, disse Scott Fortune, diretor administrativo da Roth MKM. “Se não conseguirmos o reescalonamento, veremos mais eliminação e consolidação de muitos varejistas, marcas e operadores do setor.”

Para evitar esse destino, empresas como a Tilray buscaram negócios mais legítimos, como a venda de bebidas e cânhamo, para se manterem vivas. No trimestre fiscal encerrado em maio, a empresa mais do que dobrou as vendas de bebidas alcoólicas em relação ao ano anterior, chegando a US$ 76,7 milhões (R$ 430 milhões), o maior valor de qualquer linha de produtos e cerca de US$ 5 milhões (R$ 28 milhões) a mais do que a receita obtida com a venda de maconha. Esse foi o primeiro trimestre em que a Tilray gerou mais receita com bebidas do que com maconha.

O otimismo de que os EUA mudarão sua posição em relação à maconha aumentou este ano quando a Drug Enforcement Administration disse estar revisando o status da droga. O presidente Joe Biden se manifestou a favor da mudança em maio.

Bebidas com THC à venda em Norwalk, Connecticut. Foto: Joe Buglewicz

Os estoques de maconha subiram na segunda-feira, 9, depois que o ex-presidente Donald J. Trump disse que apoia a mudança da classificação da droga de uma substância do cronograma I para o cronograma III. A DEA ouvirá opiniões de especialistas sobre a classificação proposta em dezembro.

“Estou quase 100% confiante de que obteremos uma decisão positiva”, disse Darren Weiss, presidente da Verano Holdings.

Para as empresas, a mudança significaria o fim dos impostos onerosos cobrados pelo comércio de substâncias restritas - a Verano estima um fluxo de caixa adicional de cerca de US$ 80 milhões (R$ 448 milhões) por ano somente com essa mudança. Isso potencialmente abriria o caminho para a legitimação do setor, facilitando a operação como uma empresa normal e melhorando o acesso a serviços financeiros.

Preparando-se para o futuro

Ainda assim, os veteranos do setor são cautelosos quanto a depositar sua fé na mudança de tom do governo dos EUA em relação à maconha, sendo os atuais esforços de diversificação uma tentativa de isolar seus negócios, independentemente do resultado.

“Nunca quero ficar sentado aqui esperando e dependendo da legalização do governo”, disse o CEO da Tilray, Irwin Simon, em uma entrevista.

A Tilray foi mais longe do que seus pares na diversificação, adquirindo pelo menos 12 cervejarias com sede nos EUA. No mês passado, ela adquiriu quatro cervejarias artesanais da Molson Coors Beverage Co.

PUBLICIDADE A mudança acarreta o risco de comprar em um mercado em declínio, já que cada geração sucessiva está menos interessada em consumir álcool do que a anterior. Cerca de metade dos jovens de 18 a 25 anos que responderam a uma pesquisa nacional em 2023 disseram que haviam bebido um mês antes. Em 2014, a parcela era de 60%. “A cerveja não vai desaparecer”, disse Simon, que também vê oportunidades de alavancar as redes de distribuição das marcas de bebidas alcoólicas. “Meu objetivo é como fazer com que a cerveja seja legal de beber.”

Alguns investidores são céticos com relação a essa lógica. “Não acho que as marcas tenham peso suficiente para contradizer o perfil de receita em declínio desses produtos”, disse Emily Paxhia, sócia-gerente da Poseidon Investment Management, que investe exclusivamente em cannabis.

Da mesma forma, Verano não vê melhores oportunidades em vender bebidas alcoólicas.“O álcool não está em nosso radar”, disse Weiss. “É uma espécie de anátema para o que fazemos em certos aspectos.”

No entanto, tempos desesperados exigem medidas desesperadas. Até mesmo a Green Thumb Industries Inc., a segunda maior empresa de cannabis em valor de mercado, considerou a possibilidade de entrar no mercado de bebidas alcoólicas. Seu CEO e cofundador Ben Kovler cortejou abertamente a Boston Beer Co. em uma carta publicada no X. A Green Thumb não respondeu aos pedidos de comentários.

Em alta Economia Zona Sul de São Paulo ganha novas torres residenciais BC falou ‘muito grosso’ e agora ideal é aumentar Selic em 0,50 ponto porcentual, diz Senna Não tá fácil ser Poliana: pobre continua fora do Orçamento e pouco caso com agenda ambiental é grave As empresas de cannabis também passaram a vender produtos à base de cânhamo, algo que algumas evitavam anteriormente. A Canopy Growth Corp., por meio de sua subsidiária Wana, anunciou seu primeiro produto de cânhamo no mês passado, a ser vendido por meio de um recém-lançado mercado direto ao consumidor. O cânhamo, um primo da maconha usado para fazer bebidas e comestíveis, pode ser legalmente vendido e enviado para todo o país devido a uma brecha na Farm Bill. Essa legislação deverá ser revisada ainda este ano. “O risco de não fazer nada é muito maior do que o risco de se envolver”, disse Joe Hodas, presidente da Wana. A empresa controladora da Wana viu suas vendas encolherem por três anos consecutivos e seu valor de mercado despencar desde fevereiro de 2021. “A categoria de bebidas e produtos formulados serão provavelmente a maior categoria no espaço da cannabis”, disse o CEO da Curaleaf Holdings Inc., Boris Jordan. Ele espera que seu negócio de bebidas, lançado em junho, gere US$ 100 milhões (R$ 561 milhões) por ano até o final de 2025. Juntamente com os benefícios fiscais da venda de cânhamo, a fabricação pode ser centralizada e transportada entre Estados, disse Jordan, enquanto a maconha exige cadeias de suprimentos de Estado por Estado. Uma presença mais nacional significa mais exposição ao consumidor, mesmo em locais sem mercados regulamentados de maconha.

Não há um grande valor de marca na maconha, mas agora eles podem começar a construir sua marca nacionalmente e ainda obter lucro com a venda de produtos de THC derivados do cânhamo”, disse Roth MKM’s Fortune.

As ações desvalorizadas, juntamente com os esforços de diversificação e as expectativas de uma mudança nas regras, fazem com que Wall Street aposte em um renascimento do setor. Os analistas têm apenas uma classificação de venda em 68 recomendações para cinco das maiores empresas de cannabis, enquanto seus preços-alvo implicam em um retorno médio de 96% depois que o grupo perdeu cerca de 69% nos últimos três anos.

