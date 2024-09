Chineses se mudam para a Tailândia para fugir da pressão do sistema educacional

CHIANG MAI, TAILÂNDIA - A competição começou na segunda série para o filho de DJ Wang. William, de oito anos, estava matriculado em uma das melhores escolas de ensino fundamental de Wuhan, na região central da China. Embora o jardim de infância e a primeira série tenham sido relativamente despreocupados, as tarefas de casa começaram a se acumular na segunda série.

Na terceira série, seu filho terminava o dia por volta da meia-noite. "Você passou de uma viagem leve para um fardo muito pesado", disse Wang. "Essa mudança repentina foi muito difícil de suportar." Wang, que viajava com frequência para Chiang Mai, no norte da Tailândia, por causa de seu trabalho no setor de turismo, decidiu fazer uma mudança, transferindo sua família para a cidade que fica na base das montanhas.

A mãe chinesa Jiang Wenhui grava seu filho Rodney Feng tocando violão na província de Chiang Mai, na Tailândia Foto: Sakchai Lalit/AP

A família faz parte de uma onda de chineses que estão migrando para a Tailândia por causa das escolas internacionais de qualidade e do estilo de vida mais descontraído. Embora não haja registros de quantos estão se mudando para o exterior para estudar, eles se juntam a outros expatriados chineses que estão deixando o país, desde empresários ricos que se mudam para o Japão para proteger sua riqueza, passando por ativistas insatisfeitos com o sistema político, até jovens que querem sair da cultura de trabalho ultracompetitiva da China, pelo menos por um tempo.

Jenson Zhang, que dirige uma consultoria educacional, a Vision Education, para pais chineses que desejam se mudar para o Sudeste Asiático, disse que muitas famílias de classe média escolhem a Tailândia porque as escolas são mais baratas do que as escolas particulares em cidades como Pequim e Xangai.

“O Sudeste Asiático está ao alcance da mão, o visto é conveniente e o ambiente geral, bem como a atitude das pessoas em relação aos chineses, permite que os pais chineses se sintam mais seguros”, disse Zhang.

Uma pesquisa realizada em 2023 pela empresa de educação privada New Oriental constatou que as famílias chinesas também estão considerando cada vez mais Cingapura e Japão para os estudos de seus filhos no exterior. Mas as mensalidades e o custo de vida são muito mais altos do que na Tailândia.

A mãe chinesa Du Xuan pega suas filhas May Yu e Annie Yu na escola na província de Chiang Mai, na Tailândia Foto: Sakchai Lalit/AP

Na Tailândia, a cidade de Chiang Mai, de ritmo lento, geralmente acaba sendo a melhor opção. Outras opções incluem Pattaya e Phuket, ambos populares resorts de praia, e Bangkok, embora a capital seja geralmente mais cara.

Essa tendência vem ocorrendo há cerca de uma década, mas nos últimos anos ganhou ritmo.

A Lanna International School, uma das escolas mais seletivas de Chiang Mai, teve um pico de interesse no ano acadêmico de 2022-2023, com as consultas dobrando em relação ao ano anterior.

“Os pais estavam realmente com pressa, queriam mudar rapidamente para um novo ambiente escolar” por causa das restrições da pandemia, disse Grace Hu, funcionária de admissões da Lanna International, cujo cargo para ajudar os pais chineses no processo foi criado em 2022.

Du Xuan, da Vision Education, diz que os pais que vêm para Chiang Mai se enquadram em dois tipos: aqueles que planejaram a educação que desejam para seus filhos e aqueles que tiveram dificuldades com o competitivo sistema educacional chinês. A maioria pertence ao segundo grupo, segundo ela. Na sociedade chinesa, muitos valorizam a educação a ponto de um dos pais abandonar o emprego e alugar um apartamento perto da escola do filho para cozinhar e limpar para ele e garantir que sua vida corra bem. Conhecido como "peidu", ou "estudo acompanhado", o objetivo é a excelência acadêmica, muitas vezes às custas da própria vida dos pais. Esse conceito foi distorcido pela enorme pressão necessária para manter o ritmo. A sociedade chinesa criou chavões populares para descrever esse ambiente hipercompetitivo, desde "neijuan" - que, em uma tradução aproximada, significa a corrida dos ratos que leva ao esgotamento - ou "tang ping", rejeitando tudo para desistir ou "ficar deitado".

Rodney Feng arruma suas roupas depois de voltar da escola na província de Chiang Mai, Tailândia Foto: Sakchai Lalit/AP

Os termos refletem o que é o sucesso na China moderna, desde as horas de estudo necessárias para os alunos serem bem-sucedidos em seus exames até o dinheiro que os pais gastam contratando tutores para dar aos filhos uma vantagem extra na escola.

A força motriz por trás de tudo isso são os números. Em um país de 1,4 bilhão de pessoas, o sucesso é visto como a graduação em uma boa faculdade. Com um número limitado de vagas, a classificação da turma e os resultados dos testes são importantes, especialmente nos exames de admissão à faculdade conhecidos como “gaokao”.

"Se você tem algo, significa que outra pessoa não pode ter", disse Du, da Vision Education, cujas próprias filhas frequentam a escola em Chiang Mai. "Temos um ditado sobre o gaokao: 'Um ponto derruba 10 mil pessoas'. A competição é muito intensa." Wang disse que seu filho William foi elogiado por seu professor da segunda série em Wuhan como talentoso, mas para se destacar em uma classe de 50 crianças e continuar a receber esse nível de atenção, seria necessário dar dinheiro e presentes ao professor, o que outros pais já estavam fazendo antes mesmo de ele estar ciente da necessidade. Em Wuhan, espera-se que os pais conheçam o material abordado nas aulas de tutoria extracurricular, bem como o que está sendo ensinado na escola, e garantam que seus filhos tenham dominado tudo, disse Wang. Geralmente é um trabalho de tempo integral. Em Chiang Mai, sem a ênfase da China na memorização mecânica e horas de lição de casa, os alunos têm tempo para desenvolver atividades de lazer. Jiang Wenhui mudou-se de Xangai para Chiang Mai no verão passado. Na China, ela disse que havia aceitado que seu filho, Rodney, teria notas medianas devido ao seu leve transtorno de déficit de atenção. Mas ela não pôde deixar de pensar duas vezes sobre sua decisão de se mudar, considerando a competitividade de todas as outras famílias.

“Nesse ambiente, você ainda se sentirá ansiosa”, disse ela. “Será que devo tentar de novo?”

Na China, sua energia era dedicada a ajudar Rodney a se manter na escola, levando-o para aulas particulares e mantendo-o em dia com seus cursos, incentivando-o a cada passo do caminho.

Na Tailândia, Rodney, que está prestes a começar a 8ª série, começou a tocar violão e piano e carrega um caderno para aprender um novo vocabulário em inglês - tudo isso por escolha própria, disse Jiang. “Ele me pedia para acrescentar uma hora de aulas particulares de inglês. Eu achava que sua agenda estava muito cheia, e ele me disse: ‘Quero tentar e ver se está tudo bem’.”

Ele tem tempo para se dedicar a passatempos e não precisou ir ao médico por causa de seu transtorno de déficit de atenção. Wang diz que seu filho William, que agora tem 14 anos e está prestes a entrar no ensino médio, termina a lição de casa bem antes da meia-noite e desenvolveu interesses externos. Wang também mudou sua perspectiva sobre a educação.

“Aqui, se ele tira uma nota ruim, eu não dou muita importância, você simplesmente trabalha nisso”, disse ele. “Será que se ele tirar uma nota ruim, não conseguirá se tornar um adulto bem-sucedido? Acho que não.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.