Como o Japão tenta recuperar sua influência como líder global em tecnologia

O sucesso invejável da China ao usar a política industrial para expandir sua economia e financiar a fabricação verde ajudou a dar início a uma disputa febril entre as nações para desenvolver e proteger suas próprias empresas locais.

PUBLICIDADE Já se passaram 40 anos desde que essas ansiedades competitivas sobre uma potência asiática em ascensão provocaram esse tipo de adoção da intervenção governamental entre as maiores economias de livre mercado. Só que, naquela época, a fonte de inquietação era o Japão, e não a China.

O thriller de Michael Crichton, “Rising Sun”, de 1992, com sua descrição sombria dos implacáveis guerreiros econômicos do Japão, dominou as listas de best-sellers, juntamente com títulos de não-ficção que alertavam sobre o rolo compressor financeiro e tecnológico criado pelo poderoso ministério do comércio do governo japonês.

Fábrica de chips Rapidus em Chitose, em Hokkaido, a ilha mais ao norte do Japão, é uma colaboração com a IBM e apoiada por bilhões de dólares em financiamento governamental Foto: Noriko Hayashi/NYT

Em uma pesquisa de 1990, quase dois terços dos americanos disseram que o investimento japonês nos Estados Unidos representava uma ameaça à independência econômica americana.

Acontece que a ansiedade em relação à Japan Inc. atingiu seu ápice justamente quando o país começou uma longa queda econômica após o colapso das bolhas do mercado imobiliário e do mercado de ações.

Agora, depois de um período de estagnação que o Ministério da Economia do Japão chama de “as três décadas perdidas”, Tóquio está envolvida em uma política industrial de vários bilhões de dólares para impulsionar a economia sem brilho e recuperar sua posição como inovadora em tecnologia.

Desta vez, o Japão está trabalhando com líderes de tecnologia dos Estados Unidos e de outros países - uma abordagem colaborativa que, décadas atrás, seria impensável.

Mas, mesmo que Tóquio esteja adotando políticas menos voltadas para o interior, a tempestade política sobre a aquisição da U.S. Steel, liderada pelo Japão, ilustra como os Estados Unidos estão cada vez mais se movimentando para proteger outros setores importantes da influência estrangeira.

Fábrica de semicondutores Rapidus, atualmente em construção em Chitose Foto: Noriko Hayashi/NYT

Atualmente, o foco da política industrial de Tóquio está em formas avançadas de tecnologias que vão de baterias a painéis solares, mas a prioridade é recuperar uma fatia maior do setor global de semicondutores, para o qual o governo japonês destinou mais de US$ 27 bilhões (R$ 152 bilhões) nos últimos três anos.

“No futuro, o mundo será dividido em dois grupos: aqueles que podem fornecer semicondutores e aqueles que apenas os recebem”, disse Akira Amari, uma autoridade sênior do partido governista do Japão, que anteriormente liderou o Ministério da Economia, Comércio e Indústria. “Esses são os vencedores e os perdedores”.

Com base nas lições aprendidas nas últimas décadas, o Japão está experimentando um novo manual quando se trata de chips, disse Amari: “Agora, estamos colaborando com parceiros internacionais desde o início”.

Embora outras nações estejam gastando centenas de bilhões de dólares para obter uma vantagem, os esforços do Japão se destacam devido ao seu histórico de uso da política industrial para se desenvolver rapidamente após a Segunda Guerra Mundial.

“Não é preciso começar do zero”, disse Alessio Terzi, economista da Comissão Europeia. “Isso já é algo que o diferencia de outros países.”

A peça central do novo impulso industrial do Japão está tomando forma em um canteiro de obras que já dura um ano em Hokkaido, a ilha mais ao norte do país. A área é mais conhecida pelas estações de esqui com neve em pó de alta qualidade no inverno, pelos exuberantes tapetes de flores no verão e pelas fontes termais vulcânicas.

Do outro lado de pastos abertos e não muito longe do aeroporto de Chitose está o esboço da nova fábrica de semicondutores da Rapidus Corporation, ainda cercada por um exoesqueleto extenso de andaimes prateados.

Em alta Economia Fundador da Oracle vê fortuna aumentar R$ 99,7 bilhões em um dia e torna-se o 3° mais rico do mundo Zona Sul de São Paulo ganha novas torres residenciais Como a Shopee tem revolucionado o live commerce no Brasil A fábrica, financiada em parte por bilhões de dólares de dinheiro do governo, está sendo desenvolvida por uma colaboração incomum entre a Rapidus, uma startup japonesa fabricante de chips, e a empresa americana de tecnologia IBM. Ela produzirá os chamados chips de 2 nanômetros, uma tecnologia da qual a IBM foi pioneira em seu laboratório em Albany, Nova York. A ideia da parceria foi concebida no verão de 2020 com uma ligação telefônica de um amigo, John E. Kelly III, executivo de longa data da IBM, para Tetsuro Higashi, presidente da Rapidus. “Pensei que ele estivesse ligando apenas para colocar a conversa em dia”, disse Higashi, 75 anos. Mas não estava. Kelly explicou que a IBM estava desenvolvendo uma nova geração de chips e queria produzi-los no Japão. Higashi logo percebeu que nenhuma empresa no Japão era capaz de produzir em massa esse tipo de chip avançado. Em sua opinião, era um momento de “agora ou nunca”.

“Eu sabia que, se recusasse o convite da IBM naquele momento, não haveria nada no futuro”, disse Higashi. O Japão, que já foi o principal fabricante de semicondutores do mundo, viu sua participação no mercado cair de mais da metade na década de 1980 para menos de 10%. Sem ação, disse Higashi, “o Japão ficaria cada vez mais para trás em nossas tecnologias”.

A próxima ação de Higashi foi entrar em contato com Amari, o responsável pela política industrial do governo.

Era um bom momento para pedir ajuda ao governo japonês para construir uma fábrica.

A escassez de tudo, desde chips de computador até molho de pimenta, relacionada à pandemia, e os altos custos de energia decorrentes da invasão da Ucrânia pela Rússia voltaram a atenção em Tóquio e nas capitais ao redor do mundo para a importância de cadeias de suprimentos resilientes e seguras.

Em 2020, o Japão acrescentou novos subsídios para incentivar as empresas japonesas que produzem produtos essenciais como semicondutores, turbinas eólicas, seringas de vacinação e luvas de borracha a transferir suas operações para o país ou para países próximos.

Enquanto isso, as crescentes tensões entre os Estados Unidos e a China minaram ainda mais a fé em uma ordem internacional cooperativa baseada em regras compartilhadas e comércio aberto.

Em 2021, o Ministério do Comércio introduziu uma política industrial mais agressiva. Um dos principais motivos para os anos de estagnação do Japão, concluiu o novo comitê de planejamento, foi a abordagem excessivamente antirregulatória e sem intervenção do governo em relação à economia.

O ministério também observou o que os principais concorrentes, como os Estados Unidos, a União Europeia e a China, estavam fazendo e, em seguida, analisou as políticas industriais e econômicas anteriores do Japão.

A “nova direção” não repetiria a estratégia anterior de promover e proteger determinados setores, disse o comitê. Em vez disso, usaria todo o conjunto de ferramentas regulatórias do governo para buscar “projetos voltados para a missão”, como a promoção de tecnologia verde e conservação de energia.

O compromisso do governo seria “em grande escala, a longo prazo e bem planejado”, disse o comitê.

As ideias apresentadas refletem grande parte do pensamento mais recente de economistas como Mariana Mazzucato e Dani Rodrik, que endossaram políticas industriais para lidar com questões como a transição verde e a digitalização.

Há 25 anos, o Japão tentou uma abordagem totalmente doméstica para reavivar seu setor de chips, que estava vacilante. O país fundiu várias das principais empresas japonesas de fabricação de chips em uma única entidade, a Elpida Memory, e depois a inundou com investimentos públicos e empréstimos.

Em 2012, a Elpida entrou com pedido de falência, a maior falência de um fabricante japonês desde a Segunda Guerra Mundial.

O setor de semicondutores de hoje “é realmente global”, disse Amari: as empresas taiwanesas produzem chips projetados nos Estados Unidos, usando equipamentos da Holanda e do Japão.

A Rapidus receberá tecnologia da IBM para seus semicondutores de alto desempenho e enviou centenas de engenheiros para as instalações de pesquisa da IBM em Albany para desenvolver tecnologias para a produção em massa dos chips.

O governo está apoiando tanto as grandes apostas como a Rapidus quanto as menores.

O Japão cortejou a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, o gigante da fabricação de chips, para construir uma fábrica na cidade de Kikuyo, no sul do país, com investimentos de empresas nacionais, incluindo a Sony. A fábrica, financiada em parte pelo governo, foi inaugurada em fevereiro.

“Sem a intervenção do governo, os inúmeros projetos atualmente em andamento no Japão provavelmente não teriam se concretizado”, observou uma conferência do Centro de Estudos de Políticas Asiáticas da Brookings Institution em seu encerramento nesta primavera.

Há céticos no Japão. A usina Rapidus foi criticada por seu cronograma ambicioso e por sua incapacidade de atrair mais investimentos do setor privado.

Mas Amari argumenta que não há alternativa.

“Não assumir os semicondutores agora significa que você estará no grupo dos perdedores desde o início”, disse ele. “O Japão nunca escolherá isso.”

