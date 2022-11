Energia solar cresce 59% no ano, chega a 22 GW e deve ultrapassar a geração eólica no Brasil

Publicidade

RIO - O Brasil ultrapassou em novembro uma nova marca histórica na capacidade instalada de geração de energia solar, alcançando 22 gigawatts (GW) com a soma da capacidade das usinas de grande porte aos sistemas de geração própria de energia elétrica em telhados, fachadas e pequenos terrenos. Essa capacidade equivale a 10,8% da matriz elétrica do País - ou duas usinas de Belo Monte, no Pará.

Segundo mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), de janeiro ao início de novembro deste ano, a energia solar cresceu 59,4%, saltando de 13,8 GW para 22 GW. A expectativa é de que em breve a fonte ultrapasse a capacidade instalada da energia eólica, atualmente em 23,2 GW, passando assim à segunda posição na matriz elétrica brasileira.

Essa corrida para a instalação de novos sistemas se deve em grande parte à legislação que concede subsídios para a energia solar. Pela regra em vigor, consumidores que encaminharem seus projetos até o próximo mês de janeiro garantem a isenção dos encargos relativos ao uso da rede de distribuição de energia até 2045. Para quem solicitar a aprovação dos projetos depois de janeiro, esses encargos começam a ser cobrados, de forma escalonada, já em 2023, atingindo 100% da cobrança em 2029.

Um projeto de lei que tramita na Câmara Federal, porém, estende esse prazo de solicitação de novos projetos para janeiro de 2024. O projeto pode ser votado ainda nesta quarta-feira, 23.

O Brasil ultrapassou em novembro uma nova marca histórica na capacidade instalada de geração de energia solar, segundo a Absolar Foto: Felipe Rau/Estadão - 2019

De acordo com a Absolar, desde 2012 a fonte solar já trouxe ao Brasil R$ 114,2 bilhões em novos investimentos, mais de R$ 35,7 bilhões em arrecadação aos cofres públicos, e gerou mais de 660 mil empregos acumulados. Com isso, também evitou a emissão de 30,6 milhões de toneladas de CO2 na geração de eletricidade. Segundo o presidente da Absolar, Rodrigo Sauaia, o crescimento da fonte fortalece a sustentabilidade e a competitividade dos setores produtivos brasileiros.

Continua após a publicidade

“Finalmente, o Brasil acordou para a energia solar e seus benefícios, cujo crescimento acelerado colocará, em breve, a fonte fotovoltaica na segunda posição da matriz elétrica nacional”, afirmou, ressaltando que a fonte ajuda a diversificar o suprimento de energia elétrica do País, reduzindo a pressão sobre os recursos hídricos e o risco de ainda mais aumentos na conta de luz da população.