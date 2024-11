Entrevista com Welber Barral Ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil

O boicote do Carrefour à carne do Mercosul seria mais uma ação de marketing do que uma medida concreta capaz de afetar as exportações brasileiras, segundo o experiente observador das relações comerciais internacionais Welber Barral. Ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil e PhD em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo (USP), o consultor acredita que essa manifestação terá pouco efeito prático no curto prazo e pode ser esquecida no futuro.

Por meio de comunicado, o CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, se comprometeu a não vender mais carnes procedentes do Mercosul. A decisão teria vindo, segundo ele, após ouvir o “desânimo e a indignação” de agricultores franceses, que são contra a proposta de acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. “Se o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul for fechado, eu duvido que o Carrefour não compre dos países daqui. Em dois anos, ninguém mais vai se lembrar dessa declaração dele”, afirmou Barral, ao Estadão.

Confira a seguir os principais trechos da entrevista.