Dentre as principais contribuições de Delfim Netto – morto nesta segunda-feira, 12, aos 96 anos – para a economia brasileira, estão as conclusões de sua tese de livre-docência, “O Problema do Café no Brasil”. “Aquela tese é impressionante mesmo 65 anos depois. Quando ele escreveu, o Brasil tinha uma dependência do comércio exterior do café, e as oscilações do preço do café pressionavam a taxa de câmbio. Então, ele aborda esse tema da necessidade de diversificar a pauta de exportações do País”, diz o economista Marcos Lisboa. Para ele, os estudos de Delfim para entender as dificuldades do agro brasileiro e a posterior criação de um grupo de trabalho para analisar o problema foram chaves no surgimento da Embrapa.

Lisboa afirma, porém, que, no Ministério da Fazenda, Delfim adotou uma postura intervencionista, o que o levou ao fracasso. Acrescenta que esse modo de ver a atuação do Estado se difundiu pelo País. “Essa abordagem, infelizmente, continua dominante no Brasil entre a esquerda e a direita. Não à toa, Delfim continua influente entre a esquerda e a direita.”

Qual a importância de Delfim para a economia brasileira?

O Delfim tem algumas contribuições importantes para a economia brasileira pouco reconhecidas. Uma delas decorre da tese de livre-docência dele: “O Problema do Café no Brasil”. Aquela tese é impressionante mesmo 65 anos depois. Quando ele escreveu, o Brasil tinha uma dependência do comércio exterior do café, e as oscilações do preço pressionavam a taxa de câmbio. Então, ele aborda esse tema da necessidade de diversificar a pauta de exportações do País. Naquele período, nossa agricultura, ao contrário da lenda, não era grande coisa. O ponto era entender porque ela tinha dificuldade para se expandir e diversificar a pauta de exportações. Aí ele monta, já como ministro, um grupo de trabalho para entender o problema. O grupo chega à conclusão de que o solo, em várias regiões, era pobre em nutrientes e de que boa parte dos grãos, como a soja, era desenvolvido para países temperados, não tropicais. Portanto, tinha de desenvolver tecnologia para tropicalizar a agricultura. Daí que sai a Embrapa, formada por um grupo genial liderado por Eliseu Alves. Acho que essa foi a política de desenvolvimento mais bem sucedida do Brasil. Ela diversificou a pauta brasileira e colaborou para resolver os velhos problemas de restrição nas contas externas. Então, o Delfim tem um trabalho acadêmico impressionante e depois tem esse impacto na economia do País que dá benefícios até hoje: o custo da alimentação no Brasil despencou em 50 anos e o País tem um agro moderno, que fortalece as contas externas

Como avalia o trabalho dele como ministro da Fazenda?

Tem esse outro lado do Delfim, que é o lado intervencionista. É preciso separar a importância do Estado para o desenvolvimento e a forma como o Estado atua. O Estado é fundamental para o desenvolvimento, para criar marcos regulatórios e estimular a concorrência. Mas também pode atuar discricionariamente selecionando empresas e intervindo em preço. Delfim era dessa segunda escola, de colocar o Estado atuando em preços, por exemplo. Aí acho que o Delfim é filho de sua época, de quando se via que o Estado tinha de entrar discricionariamente. Ele fez isso no governo Médici, o que agravou uma crise que se anunciava com a explosão do preço das commodities no mundo. Ele fez isso também no governo Figueiredo, controlando o câmbio, e isso fracassou. Mas, para mérito dele, depois desse fracasso, ele e o Affonso Celso Pastore conseguiram tirar o País de uma grave recessão e entregá-lo com uma inflação alta, mas estável. Também recuperaram parte das contas externas do País.