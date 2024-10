O que uma escalada de conflito no Oriente Médio pode significar para a economia global

Há quase um ano, desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 e o início dos combates em Gaza, os estrategistas de investimentos têm alertado que uma guerra mais ampla poderia eclodir no Oriente Médio, prejudicando o suprimento mundial de petróleo e causando ondas de choque em toda a economia global.

PUBLICIDADE De modo geral, os mercados ignoraram a possibilidade de um conflito mais amplo: O preço do petróleo permaneceu em grande parte subjugado no último ano, com os comerciantes tranquilizados pela abundância de oferta mundial. Porém, depois que o Irã lançou uma série de mísseis contra Israel na terça-feira, 1, os preços do petróleo começaram a subir, pois o mercado pareceu considerar o risco de um conflito regional crescente. Após o presidente Joe Biden dizer na quinta-feira, 3, que houve “discussões” sobre o apoio a um ataque israelense às instalações petrolíferas do Irã, o preço do petróleo Brent, a referência global do petróleo, registrou seu maior ganho semanal em mais de um ano.

“Os investidores estão finalmente prestando atenção ao Oriente Médio, após terem decidido que ele não iria se mover”, disse Tina Fordham, ex-analista-chefe de política global do Citi, que agora dirige uma consultoria independente.

“Ainda não é uma tempestade perfeita”, disse ela, “mas é uma constelação de riscos que se juntam em um momento em que os sistemas de mercado ainda não se sentiram confortáveis com o fato de termos evitado uma aterrissagem econômica difícil”.

A fumaça sobe após uma explosão no sul do Líbano, vista do norte de Israel Foto: Leo Correa/AP

Todos estão observando o próximo passo de Israel. Atacar a infraestrutura de petróleo ou as instalações nucleares do Irã, por exemplo, intensificaria o conflito. Biden disse que não apoiará um ataque às instalações nucleares do Irã, e ontem advertiu Israel contra-atacar os campos de petróleo do Irã. “O risco não é zero, o que significa que é alto o suficiente para considerar diferentes cenários que vão desde um conflito total que restringe o acesso à energia até uma saída pacífica”, disse Ronald Temple, estrategista-chefe de mercado da empresa de consultoria financeira e gestão de ativos da Lazard.

Os preços do petróleo são o maior fator de risco econômico global

O Irã produz cerca de 2% do suprimento mundial de petróleo, vendido principalmente para a China. Mas o maior risco para a economia global seria se Teerã bloqueasse o acesso ao Estreito de Ormuz, que liga o Golfo Pérsico ao Mar Arábico, porque cerca de 20% do petróleo mundial passa por lá.

Os preços do petróleo ainda estão mais baixos do que há um ano, principalmente porque os Estados Unidos e outros países aumentaram a produção e a demanda na China, o maior importador de petróleo do mundo, continuou a cair devido à desaceleração de sua economia. A Arábia Saudita e sete outros produtores de petróleo também concordaram em reverter alguns de seus cortes de produção, embora o plano tenha sido adiado.

“Apesar de haver muito petróleo no mundo atualmente, uma guerra regional maciça poderia tirar mais petróleo do que a capacidade disponível”, disse Matt Gertken, estrategista-chefe da BCA Research.

Isso pode alimentar a inflação. Os preços do petróleo são um componente importante dos preços dos alimentos, por exemplo. Em um momento em que grande parte do mundo está começando a ter a inflação sob controle, um aumento sustentado nos preços do petróleo poderia desencadear um novo surto e afetar potencialmente as taxas de juros.

Os analistas da Capital Economics sugeriram que os preços do petróleo provavelmente precisariam chegar a US$ 90 por barril para se tornarem um fator para os bancos centrais. Na sexta-feira, o preço do petróleo bruto Brent era de US$ 78 por barril.

Os comerciantes e as empresas de energia estão fazendo movimentos. “Acho que está bastante claro que os investidores já estão protegendo sua exposição ao risco”, disse Michael Brown, estrategista sênior de pesquisa da corretora australiana Pepperstone, apontando para índices que medem o quanto os investidores estão comprando opções para limitar suas perdas. Stephen Schork, trader que presta consultoria a grandes usuários industriais de petróleo, como empresas de fertilizantes ou de gás natural, sobre como fazer hedge dos riscos, diz que é “imperativo agir agora” para se proteger contra um salto nos preços. Ele recomenda que eles usem uma estratégia específica de opções conhecida como “colar de custo zero”.

Eleição americana

As empresas estão atentas a como o conflito afetará as eleições nos EUA, cujo resultado poderá ter enormes consequências para as relações comerciais, impostos e regulamentações. Nem um aumento nos preços do petróleo nem uma sensação maior de turbulência global ajudariam a campanha da vice-presidente Kamala Harris.

Para a maioria das empresas, o efeito potencial sobre a eleição é “talvez o maior impacto potencial do conflito”, disse Theodore Bunzel, chefe da Lazard Geopolitical Advisory.

Os mercados tendem a ignorar o risco geopolítico. Apesar da guerra na Ucrânia e dos combates em Gaza, as ações têm registrado altas históricas. Os preços do petróleo dispararam depois que Israel e Irã trocaram golpes em abril, mas caíram rapidamente.

Quincy Krosby, estrategista-chefe global da LPL Financial, diz que a filosofia nos pregões, repetida pelas empresas, tende a ser: “Não importa até que seja importante”.

Mas, segundo ela, em algum momento isso de fato importa: “A questão é até onde isso vai?”