A EssilorLuxottica, empresa multinacional da indústria de óculos, anunciou na última quarta-feira, 17, a compra da grife de streetwear Supreme, por US$ 1,5 bilhão. A quantia é inferior ao valor de US$ 2,1 bilhões que a companhia de acessórios e calçados VFC desembolsou para adquirir a marca há apenas quatro anos. As informações são da CNN.

Grife de streetwear Supreme foi vendida por US$ 1,5 bilhão pela VFC para a EssilorLuxottica. Foto: Supreme/Divulgação

PUBLICIDADE A EssilorLuxottica é dona de diversas marcas da indústria de óculos, como Oliver Peoples, Ray-Ban, Oakley e Persol. “Vemos uma oportunidade incrível em trazer uma marca icônica como a Supreme para nossa empresa. Ela se alinha perfeitamente com nossa jornada de inovação e desenvolvimento, nos oferecendo uma conexão direta com novos públicos, idiomas e criatividade”, disse a EssilorLuxottica, em comunicado. Neil Saunders, analista de varejo da GlobalData, disse à CNN que a venda faz sentido, porque a VFC não estava conseguindo administrar a grife. “Comprar uma marca de streetwear em um momento em que essa estética saiu de moda é arriscado, e não está claro o que a EssilorLuxottica pretende fazer para reviver a sorte da Supreme”, avaliou.

A nova proprietária, por sua vez, disse que a Supreme vai ter seu próprio espaço dentro de seu portfólio de marcas, além de complementar o acervo de selos licenciados. “(Os produtos da Supreme) estarão bem posicionados para alavancar a expertise, as capacidades e a plataforma operacional do nosso grupo”, afirmou a EssilorLuxottica.