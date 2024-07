O maior e mais completo fóssil de estegossauro já descoberto foi vendido na quarta-feira, 17, na Sotheby’s, casa de leilões em Nova York, nos Estados Unidos, por US$ 44,6 milhões (cerca de R$ 248 milhões), tornando-se o fóssil mais valioso já leiloado. A venda alcançou um valor de mais de 11 vezes a estimativa inicial mais baixa - a previsão era que o valor seria de US$ 4 milhões a US$ 6 milhões. As informações são do The Guardian.

PUBLICIDADE De acordo com a reportagem, os restos mortais do dinossauro, apelidados de “Apex”, foram vendidos a um comprador anônimo que pretende explorar o empréstimo do esqueleto a uma instituição dos Estados Unidos. “O Apex nasceu na América e vai ficar na América!”, comentou o comprador após a venda. O fóssil de estegossauro foi descoberto em 2022, pelo paleontólogo Jason Cooper, em sua propriedade, no condado de Moffat, no estado norte-americano do Colorado, próximo à cidade de Dinosaur. O “Apex” mede 3,4 metros de altura e 8,2 metros de comprimento do nariz à cauda, mais de 30% maior que a “Sophie”, o fóssil de estegossauro anteriormente considerado o mais intacto, que estava em exibição no Museu de História Natural de Londres, na Inglaterra.

Maior e mais completo fóssil de estegossauro já descoberto, apelidado de 'Apex', foi vendido por US$ 44,6 milhões. Foto: Charly Triballeau/AFP

Segundo o The Guardian, o “Apex” está entre os esqueletos mais completos já encontrados, com 254 elementos ósseos de um total aproximado de 319. A Sotheby’s destacou que o esqueleto pertencia a um adulto grande e robusto e havia evidências de artrite reumatoide, indicando que ele viveu até uma idade avançada.

“O Apex fez jus ao seu nome hoje, inspirando licitantes em todo o mundo ao se tornar o fóssil mais valioso já vendido em leilão”, disse Cassandra Hatton, chefe global de ciência e cultura popular da Sotheby’s. “Esta venda levou anos para ser feita e, em todos os momentos, trabalhamos em estreita colaboração com Jason Cooper. Desde o momento de sua descoberta em Dinosaur, Colorado, até sua venda em Nova York”, completou.

O leilão, que teve o Apex como atração principal, também teve outros lotes, que incluíam itens como meteoritos, minerais e, pela primeira vez, ferramentas do período paleolítico. No total, foram arrecadados US$ 45,8 milhões, o maior valor já registrado para um leilão de história natural.