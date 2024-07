Antes de se aposentar, aos 65 anos, Jim teve uma carreira de duas décadas como motorista de ônibus. O tédio, no entanto, fez com que o condutor voltasse a trabalhar em um veículo escolar para crianças com deficiência e em uma empresa de viagens intermunicipais. A dupla jornada durou mais quase 20 anos, mas foi interrompida quando o motorista, então com 84 anos, sofreu uma queda e quebrou o pescoço. Após cerca de cinco meses de recuperação, ele seguiu apenas como condutor de ônibus escolar.

Devido a idade avançada, Jim passa por exames físicos e uma avaliação de direção todos os anos. Ele afirma ser “abençoado com um corpo saudável”, que mantém tomando suplementos de saúde e fazendo atividades físicas por 45 minutos diariamente. “Eu tenho que querer. Quantas pessoas você conhece que querem estar trabalhando aos 94 anos?”, questiona.