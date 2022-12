Esther Dweck será ministra da Gestão, nova pasta de Lula da divisão do ‘superministério’ da Economia

BRASÍLIA – A economista Esther Dweck será a ministra da Gestão do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, apurou o Estadão junto a integrantes da transição. O anúncio deve ser feito nesta quinta-feira, 22, na nova leva de ministros que Lula irá anunciar.

Esther Dweck foi secretária de Orçamento Federal Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Economista, Dweck atuou no Ministério do Planejamento no governo Dilma Rousseff, como secretária de Orçamento Federal. Graduada em Ciências Econômicas pela URFJ, tem doutorado em Economia da Indústria e Tecnologia pela mesma universidade. É professora adjunta do Instituto de Economia da UFRJ, na área de Macroeconomia.

O novo Ministério da Gestão é fruto do desmembramento do atual “superministério” da Economia, que no governo Lula será dividido em quatro pastas: Fazenda, Indústria e Comércio, Planejamento e Gestão. A separação entre Planejamento e Gestão foi um pedido feito a Lula pelo novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apurou o Estadão.

O nome de Dweck também havia sido sugerido pelo movimento “Elas no Orçamento”, que aproveitou a formação de equipe do governo eleito para indicar especialistas mulheres em orçamento, finanças e planejamento, diante da baixa presença feminina em cargos-chave do setor público.