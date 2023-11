Por que americanos estão pessimistas com a economia, apesar da queda da inflação e baixo desemprego

A inflação atingiu o seu ponto mais baixo em dois anos e meio. A taxa de desemprego permaneceu abaixo de 4% durante o período mais longo desde a década de 1960. E a economia dos Estados Unidos desafiou repetidamente as previsões de uma recessão iminente. No entanto, de acordo com uma série de sondagens e pesquisas, a maioria dos americanos tem uma visão sombria da economia.

A disparidade gerou confusão, exasperação e curiosidade nas redes sociais e nas colunas de opinião.

Na semana passada, o governo informou que os preços ao consumidor não subiram entre setembro e outubro, o mais recente sinal de que a inflação está arrefecendo constantemente das alturas do ano passado. Um relatório separado mostrou que, embora os americanos tenham reduzido suas compras no varejo em outubro, face ao ritmo acelerado do mês anterior, eles ainda estão gastando o suficiente para impulsionar o crescimento econômico.

Mesmo assim, de acordo com uma pesquisa realizada no mês passado pelo Centro de Investigação de Assuntos Públicos da Associated Press-NORC, cerca de três quartos dos participantes descreveram a economia como fraca. Dois terços disseram que suas despesas aumentaram. Apenas um quarto disse que sua renda aumentou.

Inflação dos EUA está arrefecendo e taxa de desemprego está baixa, mas americanos continuam pessimistas. Foto: Gary Cameron/Reuters

A desconexão representa um desafio político para o presidente Joe Biden, enquanto ele se prepara para a sua campanha de reeleição. As pesquisas mostram consistentemente que a maioria dos americanos desaprova a forma como Biden lida com a economia.

Muitos fatores estão por trás dessa desconexão, mas os economistas apontam cada vez mais para um em particular: os efeitos financeiros e psicológicos persistentes do pior surto de inflação em quatro décadas. Apesar do arrefecimento constante da inflação ao longo do último ano, muitos bens e serviços ainda estão muito mais caros do que eram há apenas três anos. A inflação – a taxa a que os custos aumentam – está desacelerando. Mas os preços, em boa parte, estão elevados e ainda subindo.

Lisa Cook, membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), captou essa dinâmica em comentários recentes na Universidade Duke. “A maioria dos americanos”, disse, “não procura apenas a desinflação” – uma desaceleração nos aumentos de preços. “Eles estão procurando deflação. Eles querem que esses preços voltem ao mesmo nível que estavam antes da pandemia... Eu ouço isso da minha família.”

Isso é particularmente verdade para alguns dos bens e serviços pelos quais os americanos pagam com mais frequência: pão, carne bovina e outros mantimentos, aluguéis de apartamentos e serviços públicos. Toda semana ou mês, os consumidores são lembrados do quanto esses preços subiram.

A deflação – uma queda generalizada nos preços – normalmente torna as pessoas e as empresas relutantes em gastar e, portanto, não é desejável. Em vez disso, dizem os economistas, o objetivo é que os salários subam mais rápido do que os preços, para que os consumidores ainda saiam na frente.

O desempenho dos rendimentos ajustados à inflação desde a pandemia é uma questão complicada, porque é difícil que apenas uma métrica capte as experiências de cerca de 160 milhões de americanos.

Alta de preços de itens que as pessoas compram com mais frequência pode ajudar a explicar por que americanos estão descontentes com a economia. Foto: David Zalubowski/AP

Ajustados pela inflação, os ganhos semanais medianos – aqueles que estão no meio da distribuição de renda – aumentaram a uma taxa anual de apenas 0,2% desde os últimos três meses de 2019 até o segundo trimestre deste ano, de acordo com cálculos de Wendy Edelberg, uma pesquisadora sênior da Brookings Institution. Esse escasso ganho deixou muitos americanos com a sensação de que eles fizeram pouco progresso financeiro.

Para Katherine Charles, uma mãe solo de 40 anos de Tampa, Flórida, a desaceleração da inflação não tornou mais fácil sobreviver. Seu aluguel aumentou 15% em maio. Durante o verão, para manter a conta de luz baixa, Charles manteve o ar-condicionado desligado durante o dia, apesar do clima escaldante de Tampa.

Ela sentiu a necessidade de reduzir os alimentos, embora, segundo ela, seu filho de 16 anos e sua filha de 10 anos estejam “na idade em que comem tudo na frente deles”. “Meu filho adora carne vermelha”, disse. “Não podemos mais comprá-la como costumávamos fazer. A economia não está melhorando para ninguém, especialmente não para mim”.

Charles, representante de call center de uma empresa que cuida do atendimento ao cliente dos planos de saúde Medicare e Affordable Care Act, recebeu um aumento para US$ 18,21 por hora há dois anos. Mas não foi um grande aumento, diz. Este mês, ela participou de uma greve de um dia contra a sua empregadora, a Maximus. Ela e seus colegas de trabalho buscam salários mais altos e seguros de saúde mais acessíveis. Os dois filhos de Charles estão no Medicaid, disse ela, porque o seguro-saúde da Maximus é muito caro.

Eileen Cassidy Rivera, porta-voz da Maximus, disse que uma pesquisa recente com seus 40 mil funcionários descobriu que três quartos dos que responderam disseram que “recomendariam a Maximus como um ótimo lugar para trabalhar”. “Durante os últimos cinco anos, aumentamos a remuneração, reduzimos as despesas correntes com cuidados de saúde e melhoramos o ambiente de trabalho”, acrescentou Rivera.

Onda de greves

O aumento dos preços tem sido um dos principais impulsionadores de uma onda de greves e outras formas de ativismo laboral este ano, com os sindicatos que representam os trabalhadores do setor automobilístico, o sindicato Teamsters e pilotos de avião ganhando aumentos salariais consideráveis.

Trabalhadores em Boston; aumento dos preços tem sido um dos principais impulsionadores de uma onda de greves e outras formas de ativismo laboral este ano. Foto: Michael Dwyer/AP

Outros fatores também desempenham um papel na razão pela qual muitas pessoas ainda estão insatisfeitas com a economia. O partidarismo político é um deles. Com Biden ocupando a Casa Branca, é muito mais provável que os republicanos caracterizem a economia como pobre do que os democratas (partido de Biden), de acordo com a pesquisa mensal da Universidade de Michigan sobre o sentimento do consumidor.

Karen Dynan, economista de Harvard que serviu nas administrações de George W. Bush e Obama, observou que ocorrem oscilações distintas no sentimento econômico após a posse de um novo presidente, com os eleitores do partido que se opõe ao presidente mudando rapidamente para uma visão mais negativa. “A divisão partidária é mais forte do que era antes”, disse ela. “Em parte porque o país está mais polarizado.”

Mesmo assim, muitos americanos, como Charles, ainda sentem a dor da inflação. O preço médio nacional de um galão de leite (equivalente a 3,8 litros) atingiu US$ 3,93 em outubro, um aumento de 23% desde fevereiro de 2020, pouco antes da pandemia. Cerca de meio quilo de carne moída, custando US$ 5,35, está 33% mais caro do que era então. Os preços médios do gás, apesar de um declínio acentuado em relação a um ano atrás, ainda estão 53% mais altos, a US$ 3,78 o galão, em média.

Todos esses aumentos ultrapassaram em muito o aumento dos preços em geral, que subiram quase 19% no mesmo período.

Edelberg disse que o aumento nos preços dos itens que as pessoas normalmente compram com mais frequência ajuda a explicar por que muitas pessoas estão descontentes com a economia – mesmo que os americanos tenham permanecido confiantes o suficiente para manter os gastos em um ritmo saudável. “Seu poder de compra em geral”, disse Edelberg, “está indo muito bem”.

Americanos comuns

No entanto, os dados nacionais abrangentes não captam as experiências dos americanos comuns, muitos dos quais não viram os seus salários acompanharem os preços. “Em termos reais, a maioria das pessoas provavelmente está muito perto de onde estava antes da pandemia”, disse Brad Hershbein, economista sênior do Upjohn Institute. “Mas há muitas exceções”.

Os americanos de rendimentos mais baixos, por exemplo, receberam geralmente os maiores ganhos percentuais salariais desde a pandemia. A concorrência feroz pelos trabalhadores da linha de frente em restaurantes, hotéis, varejistas e locais de entretenimento forçou as empresas a oferecer aumentos salariais significativos.

Mas as pessoas mais pobres normalmente enfrentam uma taxa de inflação mais elevada, de acordo com pesquisas econômicas, porque gastam uma proporção maior do seu rendimento em despesas voláteis como alimentação, gás e aluguel – itens que absorveram algumas das maiores altas de preços.

“No extremo inferior da distribuição de renda, as pessoas obtiveram aumentos salariais um pouco mais elevados”, disse Anthony Murphy, consultor sênior de política econômica do Federal Reserve Bank de Dallas. “Mas não creio que isso os compense pelo fato de a inflação ter sido muito mais elevada. Eles estão consumindo um pacote de bens diferente da média.”

Pesquisas do Census Bureau que Murphy e a sua colega Aparna Jayashankar estudaram mostram que quase metade dos americanos dizem estar “muito estressados” com a inflação, pouco mudou em relação ao ano anterior, embora a inflação tenha caído desde o ano passado.

Mesmo para as pessoas cujos rendimentos acompanharam o ritmo dos preços, pesquisas descobriram há muito tempo que as pessoas odeiam a inflação com mais intensidade do que o seu impacto econômico poderia sugerir. A maioria das pessoas não espera que o seu salário acompanhe o aumento dos preços. Mesmo que isso aconteça, o pagamento mais alto pode ocorrer com um atraso.

“Eles estão obcecados com o fato de que os preços que pagam por coisas que são muito importantes – gás, comida, preços de supermercado, aluguel – essas coisas ainda parecem elevadas, embora não estejam aumentando tão rapidamente como estavam, ” Hershbein disse. “Se todos tivessem perdido o emprego”, disse ele, “estaríamos focados nisso”.