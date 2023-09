A rede de supermercados Trader Joe’s, dos Estados Unidos, está vendendo caixas de brigadeiros feitos em Portugal - o que está levando brasileiros a se manifestarem com um misto de indignação e humor.

A caixa de brigadeiros colocada à venda por tempo limitado no supermercado tem 140g, custa US$ 3,79 (cerca de R$ 18,40) e traz no rótulo uma frase que desencadeou a confusão: “melt-in-your-mouth treats from Portugal” (”delícias de Portugal que derretem na boca, em tradução livre). Brasileiros se revoltaram e foram reivindicar nas redes sociais a nacionalidade do doce, que foi criado no Brasil.

Na página do Trader Joe’s no Instagram, é possível encontrar milhares de comentários em português, em resposta a várias publicações que não têm relação com o assunto. Alguns usuários comentam apenas emojis da bandeira do Brasil, outros contestam as informações do rótulo dos brigadeiros e reclamam de “apropriação”. Também compartilham hashtags, como a #BrigadeiroIsFromBrasil (Brigadeiro é do Brasil, em português).

Brigadeiro vendido no Trader Joe's; rótulo da caixa diz que é 'delícia de Portugal'. Foto: Site do Trader Joe's/Reprodução

A maioria dos comentários, porém, citam memes e fazem piada com a situação, como um usuário que comentou “ATTENZIONE PICKPOCKET”, em referência aos vídeos que viralizaram recentemente de uma mulher italiana, que grita a frase para turistas desatentos, alertando para suspeita de furtos.

No TikTok, os “brigadeiros de Portugal” também estão ganhando atenção, com vários usuários publicando vídeos sobre o assunto. A usuária @Kaanade, por exemplo, publicou dois vídeos, nos quais ela vai ao mercado procurar o brigadeiro e depois experimenta o doce: um vídeo já tinha 150 mil curtidas até a publicação desta matéria, enquanto o outro tinha mais de 100 mil.

Apesar da indignação dos brasileiros, no entanto, o brigadeiro vendido pelo Trader Joe’s realmente vem de Portugal, pois é feito no país europeu, segundo a descrição do produto no site do supermercado. Mas essa mesma descrição também destaca que, apesar de também ser popular em Portugal, o brigadeiro é um doce brasileiro.

“Ouvimos dizer que se você for a alguma festa no Brasil, há grandes chances de encontrar brigadeiros na mesa de doces”, diz o texto, que ainda afirma que o brigadeiro é a “trufa nacional oficial” do País. A descrição do produto ainda explica a origem do doce durante a eleição presidencial brasileira de 1945, quando mulheres criaram e venderam o brigadeiro para apoiar o candidato brigadeiro Eduardo Gomes. Gomes perdeu a eleição para o general Eurico Gaspar Dutra.

O Trader Joe’s não falou publicamente sobre os comentários dos brasileiros.