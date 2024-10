Sofremos com as enchentes do Rio Grande do Sul e hoje enfrentamos seca, altas temperaturas e queimadas. Demoramos muito para aceitar a nova realidade climática e para rever nossas premissas e ações. Agora, no calor do momento, precisamos de decisões técnicas e estratégicas. Uma delas é garantir o provimento de energia com segurança, estabilidade e qualidade para a população e o setor produtivo, sem gastos abusivos e com o mínimo impacto ambiental.

Já passamos por racionamento, mas o cenário atual é diferente. Os reservatórios estão em níveis seguros e temos muito mais oferta de energia solar e eólica do que havia anos atrás. Por isso, a indústria entende que contratar usinas térmicas além do necessário para o fornecimento de energia no longo prazo seria um equívoco ambiental e econômico. Precisamos reduzir nossas emissões e baixar o preço da conta de luz que afeta o consumidor e o crescimento do País.