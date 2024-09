Executivas brasileiras lançam na Semana do Clima em NY movimento global contra mudanças climáticas

Com o objetivo de mobilizar estratégias de mitigação das mudanças climáticas no Brasil, um grupo formado por 18 gestoras de alta liderança do País iniciou, durante a Semana do Clima em Nova York (EUA), um movimento de coalizão global. Nomes ligados ao setor financeiro, como o da CEO do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e representantes do governo federal integram a lista de participantes da iniciativa, lançada nesta quarta-feira, 25.

O movimento, nomeado como “Women Leading on Climate” (Mulheres liderando o clima, em português), foi idealizado pela organização internacional We Mean Business Coalition em parceria com o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). O grupo de executivas, também formado por gestoras do BNDES, Microsoft Brasil, Neoenergia, entre outras (lista completa abaixo), pretende conectar setores público e privado em busca de alternativas para o alcance das metas do Acordo de Paris, como a limitação do aquecimento global a 1,5°C.

Executivas brasileiras querem articulação entre setores público e privado para mitigação de mudanças climáticas, incluindo aquecimento global Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Segundo a presidente do CEBDS, Marina Grossi, a parceria para a iniciativa é resultado do potencial do Brasil em liderar soluções baseadas na natureza, que podem mostrar a outros países as possibilidades de intervenção concreta na agenda climática. Além disso, os olhares das instituições internacionais interessadas na agenda verde estão voltados para o País em virtude da proximidade da COP-30, que será realizada em 2025. Por causa disso, as primeiras ações do grupo têm a COP-30 como marco temporal. "Depois da COP-21, em Paris, a COP-30 será a mais importante, e precisamos que o setor privado e público estejam alinhados. Está será uma COP, principalmente, de implementação (de medidas), pois o mundo está piorando por causa dos efeitos adversos da mudança do clima."

Marina Grossi é presidente do CEBDS Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Ainda de acordo com Grossi, o movimento terá reuniões periódicas e irá buscar um número maior de integrantes para ampliar o volume de executivas representantes de setores diversos. Uma das primeiras preocupações delas será tratar da redução das emissões de dióxido de carbono no escopo 3 (emissões indiretas), um dos grandes desafios para a indústria no Brasil.

Parte das movimentações do grupo será também a de atrair o apetite dos investidores estrangeiros para o País, para financiamento de custos com transição energética, por exemplo.

“Financiamento tem sido um grande gargalo. O fluxo do dinheiro não tem ido para onde precisa, indo muito mais para países desenvolvidos. Esses locais também têm enfrentado desafios para redução de emissões, mas as mudanças que podem ajudar de forma efetiva, mais rápida e a custo menor estão nos países em desenvolvimento. Como reverter o fluxo do dinheiro será, sem dúvida, uma das discussões cruciais.”

Grossi acredita que a composição do grupo integralmente formado por mulheres será um diferencial para o sucesso da iniciativa. “O movimento mostra às mulheres que já estão se posicionando desde o Acordo de Paris que elas não estão sozinhas. Elas contarão com uma rede ajudando, e só isso já é muito potente. E depois, achamos que as mulheres têm condições de buscar soluções de forma mais efetiva e inclusiva.”

Quem são as executivas integrantes do movimento

Cláudia Prates - chefe do Departamento de Transição Climática no BNDES

Ilona Szabó - presidente e cofundadora do Instituto Igarapé

Izabella Teixeira - membro sênior para Sustentabilidade, Mudanças Climáticas e Agricultura no Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI)

Leany Lemos - membro do Conselho de Estratégia, Governança e Finanças Públicas, ex-Secretária Nacional de Planejamento

Lilian Chagas - diretora de Clima no Ministério das Relações Exteriores do Brasil

Luciana Costa - diretora executiva de Infraestrutura, Transição Energética e Mudanças Climáticas no BNDES

Luciana Ribeiro - sócia fundadora da EB Capital

Maria Netto - CEO do Instituto Clima e Sociedade (ICS)