Que tal presentear alguém com um investimento neste Natal?

O Natal é uma festa religiosa em que se celebra o nascimento de Cristo, mas é comemorada por todos, independentemente de credo. Um momento de muita luz, alegria e trocas de presentes. O período mais esperado do ano e que tem como marca encontros com a família, com amigos, quando revemos pessoas que estavam mais afastadas. Época, também, muito aguardada pelo comércio, que neste ano deve movimentar algo como R$ 65 bilhões. Dar presentes é algo sempre bom, mas nem sempre acertamos, mesmo querendo agradar. Muitas vezes porque escolhemos algo que nos agrada, mas não necessariamente que a pessoa goste ou necessite. Obviamente a intenção é que vale, e por isso é muito melhor quando vemos a alegria do outro ao receber aquele presente. Quando é uma criança, isso fica muito evidente.

Dar investimento de presente permite que a pessoa decida como gastar o resgate no futuro Foto: Gabriela Biló/Estadão - 6/2/2018

Na lista de presentes mais procurados neste ano, os eletrônicos continuam no topo: itens como videogames, televisores, tablets e notebooks, entre outros, são os mais desejados. Por outro lado, devemos ser mais criativos e pensar em outras coisas. Uma das sugestões é dar um investimento de presente. Isso é algo muito legal porque você está permitindo que a pessoa decida o que fazer com o dinheiro quando do resgate ou da venda do ativo financeiro. Mas isso não é tão simples assim. Primeiro, que a escolha do ativo deve ser bem pensada. Devem ser consideradas as características da pessoa a ser presenteada. Neste momento, a dica é dar um título de renda fixa, como um CDB, debênture, Letra de câmbio, LCI ou LCA.

Alguém pode estar pensando em títulos do Tesouro Direto ou caderneta de poupança? Sim, são boas opções, mas que não podem ser “presenteadas” porque exigem protocolos para a aquisição como abertura de conta em instituição financeira, documentos pessoais e comprovantes de residência. No caso dos títulos do Tesouro não pode nem sequer haver a doação, a não ser por ordem judicial. Isso acontece, também, com fundos de investimento.

No caso de renda variável, é possível comprar ações e depois transferi-las para outra pessoa. Mas, atenção, toda a transferência de titulação acontece por doação, e isso gera tributação. Internacionalmente há aplicativos online que permitem a compra de ações para serem presenteadas. Inclusive, são vendidas ações que podem ser emolduradas com quadros à sua escolha. Uma outra maneira de pensar em presentear com o tema é dar um curso sobre investimentos ou livros que tratem de finanças pessoais. São presentes para a vida toda.

No entanto, se estiver achando difícil esses passos, hoje tudo fica mais fácil com um Pix, basta conhecer a chave da pessoa a ser presenteada. Seja criativo no presente. Mas, lembre-se de que o que pessoas querem, mesmo, é estar juntas e sentir-se queridas. Feliz Natal!