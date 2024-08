Além das brechas existentes no teto original, o princípio foi modificado três vezes, com as duas PECs aprovadas mexendo no assunto no governo Bolsonaro e com o “arcabouço fiscal” no governo atual. Eu tenho uma tabela que montei para acompanhar o assunto até 2023 e ela se caracterizava por duas coisas: i) as rubricas originais foram “engordando”; e ii) o Congresso foi aumentando o número de exceções. Quer-se aumentar a remuneração dos profissionais de enfermagem? O item vai ser registrado “acima do teto”. O MEC bola um programa para favorecer a permanência dos “nem-nem” na escola? Se é mais gasto, como fazer? O leitor adivinhou, não? Mais um item para o “extrateto”. Resultado: o número de rubricas de exceções era de cinco em 2016 e em 2023 chegou a 14 itens.

Isso não é sério. O valor somado das despesas do extrateto – com exceção das transferências por repartição de receitas – foi de R$ 37 bilhões em 2016 e alcançou nada menos que R$ 216 bilhões em 2023. Os argentinos têm um ditado para isso: Hecha la ley, hecha la trampa (algo como “feita a lei, feito o drible na lei”). Em 2027, o extrateto deveria acabar para termos um limite global de gasto. Unificado. Como diria um famoso político: “com o Supremo, com tudo”.