Fazenda mantém avaliação de que inflação fechará 2024 dentro da meta, diz secretário

A pasta, por sua vez, se mantém firme na avaliação de que a inflação fechará dentro da meta, que mira o alvo central de 3%, com teto de 4,5%. A previsão foi reforçada ao Estadão/Broadcast pelo secretário de Política Econômica da Fazenda, Guilherme Mello, após a mediana para a Selic no fim de 2024 disparar 0,75 ponto porcentual no relatório Focus divulgado nesta segunda-feira, 9, passando de 10,5% para 11,25%.

“Quem decide política de juros é o BC. Nosso cenário segue sendo de inflação dentro da meta e em desaceleração neste ano e nos próximos”, disse Mello ao ser questionado sobre se a Fazenda via base técnica para essa aposta do mercado. No caso do IPCA para este ano, a mediana do Focus subiu pela oitava semana consecutiva, de 4,26% para 4,30%, aproximando-se ainda mais do teto de 4,50%.