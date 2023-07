EUA retomam ciclo de alta, elevam juros em 0,25 ponto, e taxa atinge maior patamar em 22 anos

O Federal Reserve, banco central americano, anunciou nesta quarta-feira, 26, em decisão unânime, que elevou a sua Fed Funds, a taxa básica de juros americana, em 0,25 ponto percentual, chegando ao intervalo de 5,25% a 5,50% ao ano. A decisão seguiu a expectativa do mercado financeiro, que apostava no aumento da taxa de juros. É o mais alto nível de juros no país em 22 anos.

Ainda nesta reunião, o Federal Reserve anunciou que elevou a taxa de juros paga sobre saldo de reserva para 5,4%. Segundo as informações divulgadas pela instituição, a decisão passará a valer a partir desta quinta-feira, 27, com taxa de desconto em 25 pontos-base, indo para 5,50% ao ano.

O Fed, banco central americano, confirmou a expectativa do mercado financeiro ao elevar sua taxa de juros ao intervalo de 5,25% a 5,50% ao ano Foto: Jason Reed / Reuters

Série histórica de alta

Na reunião de junho, o Fomc, comitê de política monetária do Federal Reserve, havia feito a primeira pausa na série histórica de altas consecutivas iniciada ainda em março de 2022, que tinha como foco conter a alta inflação, uma das maiores enfrentadas pelos Estados Unidos em décadas.

Diante deste novo aumento, os juros básicos atingiram nesta quarta-feira, 27, o maior patamar em 22 anos. A última vez que o Fed elevou a taxa a 5,5% foi em janeiro de 2001. Nos comunicados anteriores, a instituição já havia anunciado que havia espaço para mais duas altas até o final do ano para garantir que a inflação permaneça em patamares baixos.

No comunicado que acompanha a decisão desta quarta-feira, a instituição afirmou que a inflação americana continua elevada e deixou a porta aberta para mais uma alta nos juros. Em junho, a inflação norte-americana atingiu o seu menor patamar desde 2021, chegando a 2,6%. Nos últimos 12 meses, a inflação ficou em 3%. A meta do Fed é baixar a taxa para 2%.