EUA: Fed mantém taxa de juros entre 5,25% e 5,5% ao ano e pausa ciclo de alta

O Federal Reserve, banco central americano, anunciou nesta quarta-feira, 20, a manutenção de sua Fed Funds, a taxa básica de juros americana, no patamar de 5,25% a 5,50% ao ano, enquanto aguarda por novos dados que relevem como os aumentos anteriores afetaram a economia dos Estados Unidos.

A decisão seguiu a expectativa do mercado financeiro, que apostava na pausa do aumento da taxa de juros dos últimos meses. O monitor de juros do CME Group apontou que uma fatia de 99% do mercado apostava em uma manutenção da taxa, enquanto 1% previa uma alta de 0,25 ponto porcentual.

Essa é a segunda pausa no ciclo de alta de juros adotado pelo país. Durante a reunião anterior, em julho deste ano, o Fomc, comitê de política monetária do Federal Reserve, havia elevado a taxa básica para o mais alto nível de juros na história dos Estados Unidos.

Após anunciar a decisão de manter os juros no mesmo patamar, o Fomc também afirmou que a atividade econômica dos Estados Unidos está se expandindo a um “ritmo sólido” e que, apesar de o mercado de trabalho ter perdido fôlego nos últimos meses, a taxa de desemprego continua baixa, e a inflação, elevada.

Após o anúncio de manutenção, as projeções para os juros até o final deste ano foram elevadas. Para 2024, a taxa mediana dos Fed Funds foi revisada para 5,1%, ante 4,6% em junho, e também foi ajustada para cima em 2025, de 3,4% para 3,9%.

Série histórica de alta

Em junho, o Fomc havia feito a primeira pausa na série histórica de altas consecutivas iniciada ainda em março de 2022, com foco em conter a alta inflação, uma das maiores enfrentadas pelos Estados Unidos em décadas.

Continua após a publicidade

O Fed, banco central americano, confirmou a expectativa do mercado financeiro ao realizar a manutenção dos juros nos Estados Unidos. Foto: Jason Reed/Reuters

Em julho, o comitê estendeu o ciclo de alta, aumentando a taxa básica de juros no país em 0,25 ponto porcentual, o maior patamar em 22 anos. A última vez que o Fed elevou a taxa a 5,5% havia sido em janeiro de 2001.

Nos comunicados anteriores, a instituição já havia anunciado que havia espaço para outra alta até o final do ano para garantir que a inflação permaneça em patamares baixos.

Fed pode elevar os juros mais uma vez neste ano

O mercado ainda vê como cenário mais provável a manutenção dos juros do Fed nas próximas reuniões deste ano, mas o risco de haver pelo menos mais uma elevação cresceu após a decisão monetária do banco central americano. A conclusão reflete análise da plataforma de monitoramento do CME Group.

Após o anúncio, a ferramenta apontava que havia 68,1% de chance de os juros ficarem estáveis em 5,25% a 5,50% em novembro. Antes do anúncio, essa possibilidade era de 72%. Já a probabilidade de aumento de 0,25 ponto porcentual no período estava em 31,2%.

Em relação a dezembro, a plataforma apontava 54,4% de chance de estabilidade na taxa básica até o final do ano, com 38,7% de probabilidade de as taxas estarem entre 5,50% e 5,75%.