Feirão Serasa Limpa Nome começa com mais de 365 milhões de ofertas; saiba como participar

O Feirão Serasa Limpa Nome inicia uma nova edição, com ofertas de descontos e outras condições para facilitar o pagamento de dívidas. O Feirão começou na segunda-feira, 27, e irá durar até o dia 31 de março, por meio dos canais digitais da Serasa.

No Feirão, será possível negociar dívidas de 425 empresas parceiras, entre bancos, securitizadoras, financeiras, empresas de telefonia, varejo, universidades e outros setores Foto: Mônica Zarattini/Estadão

Será possível negociar dívidas com o número recorde de 425 empresas parceiras, entre bancos, securitizadoras, financeiras, empresas de telefonia, varejo, universidades e outros setores. Segundo a Serasa, os descontos oferecidos pelas empresas podem chegar a 99% dos valores das dívidas.

O Feirão promete 365 milhões de ofertas de negociações, sendo que 113 milhões delas poderão ser quitadas por até R$ 100. A Serasa ainda afirma que as negociações podem ser muito rápidas, durando até três minutos.

Tendo feito sucesso no Feirão Limpa Nome do ano passado, o pagamento por meio do Pix, com o nome limpo na hora, retorna nesta edição oferecido por um número maior de empresas. O Feirão realizado em novembro de 2022 disponibilizou um total de R$ 20 bilhões de descontos aos brasileiros, o maior volume já alcançado pelo evento.

De acordo com o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa, são 70,09 milhões de brasileiros inadimplentes e 252 milhões de dívidas ativas registradas em janeiro.

Veja como participar

Para participar, o consumidor deve conferir se tem ofertas no Feirão Serasa Limpa Nome para suas dívidas. Se houver ofertas disponíveis, ele seleciona a melhor opção, fecha o acordo e realiza o pagamento conforme o que ficou estabelecido na negociação.

As negociações podem ser realizadas por meio dos canais digitais da Serasa, como o site específico do Limpa Nome e o aplicativo Serasa, disponível na Google Play e na App Store.

Também é possível participar do Feirão por telefone, ligando para o número 0800 591 1222, ou pelo WhatsApp, enviando mensagem para (11) 99575-2096. É preciso informar o CPF e preencher um breve cadastro.

É possível realizar a consulta e a negociação das dívidas presencialmente nas mais de 11 mil agências dos Correios distribuídas pelo País, sendo preciso pagar uma taxa de R$ 3,95.

Brasília receberá pela primeira vez uma tenda física do Feirão Limpa Nome, com funcionamento do dia 28 de fevereiro até o dia 4 de março, das 8h às 18h. Ela estará no estacionamento superior sul do Terminal rodoviário do Plano Piloto, na zona central da cidade.