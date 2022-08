BRASÍLIA - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira, 12, acreditar que os cartões de crédito devem deixar de existir em breve.

“Em algum momento você vai pegar o seu celular e vai ter um integrador. Ninguém vai ter cinco aplicativos de banco, temos o open finance para isso. O integrador vai montar toda a sua vida financeira virtual e física no mesmo lugar, fazendo Pix no débito e no crédito, com as taxas de cada banco. E outros serviços ligados a isso, com carteiras de dinheiro físico e digital”, projetou, em palestra sobre “A regulamentação das criptomoedas no Brasil e no mundo”, promovida pelo Escritório Figueiredo & Velloso Advogados Associados.

Presidente do BC diz acreditar que cartão de crédito vai acabar em breve Foto: Werther Santana/Estadão

Continua após a publicidade

Segundo o presidente do BC, algumas instituições financeiras já estão começando a usar o Pix para operações de crédito. Nesse caso, os recursos são sacados da conta corrente no momento autorizado pelo cliente, até mesmo com parcelamento, mas o valor autorizado está ligado ao limite do cartão.

Campos Neto voltou a citar a possibilidade de pagamentos digitais offline. “Não entendi ainda por que não fizeram. É como se fosse uma carteira de dinheiro digital dentro do celular, com um pouquinho de dinheiro, porque terá mais risco. Algumas empresas já estão desenhando isso”, comentou.

Criptomoedas

Campos Neto disse discordar do formato de regulação mais rigoroso do mercado de criptoativos – modelo que vem sendo defendido por outros países. Para ele, a regulamentação de criptomoedas não deve ser feita com “mão pesada” e deve ter a transparência como objetivo e não levar em conta a possibilidade de o produto gerar perdas ao investidor.

“Não deveríamos deixar para trás os avanços tecnológicos que veem com esse desenvolvimento. É verdade que houve grande perda de valor em alguns criptoativos. Mas não é verdade que perdas com criptomoedas são maiores que outros ativos de tecnologia”, argumentou no mesmo evento.

Para o presidente do BC, o caminho da regulação de criptoativos no Brasil é diferente de outros países e mais ficado na transparência. “O que precisamos fazer é ter certeza que os criptoativos têm transparência na forma como são negociados, criados e transacionados. Esse é o caminho que queremos seguir. Se você vai comprar um criptoativo que é uma mistura de outros dois, o algoritmo precisa ser aberto e o lastro transparente”, completou.

Ele admitiu ter preocupação com a concentração de custódia e transacional no mercado de criptoativos. “Hoje temos 80% dos criptoativos custodiados em quatro empresas, em alguns casos com servidores centralizados, sem abertura de estrutura de backup. Isso é sujeito a invasões. E temos uma ou duas plataformas com 20% ou 30% do mercado de transações. Esse é um ponto que o regulador precisa se preocupar, mais do que se as pessoas perderam dinheiro”, avaliou.

Bancos não perdem dinheiro com Pix

Em outro evento, realizado na quinta, 11, o presidente do BC afirmou que os bancos não perdem dinheiro com o Pix e que o sistema tem vantagens também para eles. A afirmação contraria a opinião do presidente Jair Bolsonaro, que tem afirmado que as instituições financeiras têm aderido a manifestos a favor da democracia porque supostamente perdem dinheiro com o sistema, cuja criação ele atribui ao próprio governo, embora as discussões tenham se iniciado antes de 2019.

“Não é verdade que os bancos perdem dinheiro com Pix, a gente deve lançar em algum momento um estudo sobre isso”, disse Campos Neto em painel do Febraban Tech, evento promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em São Paulo. Segundo ele, as vantagens estão na abertura de novas contas, e no aumento da realização de transações eletrônicas.

“Na nossa visão, nunca é sobre quem tá perdendo e quem tá ganhando, o objetivo é que os bancos sejam um pedaço de uma torta muito maior”, disse Campos Neto. “O objetivo é a bancarização.”

O presidente do BC ressaltou ainda que, diante do sucesso do Pix, o futuro real digital não precisará ser destinado apenas a pagamentos instantâneos, utilização para a qual alguns países direcionaram suas moedas digitais oficiais.