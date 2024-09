BLOOMBERG - O Uruguai liderou o mundo na legalização da maconha há uma década, mas seu sonho de construir uma potência medicinal de cannabis e cânhamo que empregasse milhares de pessoas com US$ 1 bilhão (R$ 5,42 bilhões) em exportações está enfrentando uma dura realidade.

PUBLICIDADE As remessas para o exterior totalizaram menos de US$ 30 milhões (R$ 163,5 milhões) desde 2018, à medida que vendas anêmicas, burocracia e erros de cálculo alimentam agora um êxodo empresarial. A péssima experiência do Uruguai, incluindo apenas 750 empregos, exemplifica os desafios que os investidores enfrentam globalmente na construção de uma indústria sob intenso escrutínio regulatório ou proibições definitivas em muitos lugares. Dos EUA à Europa e em outros lugares da América Latina, o negócio global de cannabis perdeu um pouco de seu charme desde os dias de corrida do ouro no final dos anos 2010 e a pandemia da covid-19. Mas a queda no Uruguai - um país de 3,4 milhões de pessoas entre o Brasil e a Argentina, onde vacas superam o número de pessoas - se destaca, devido a seus passos pioneiros, ambiente favorável aos negócios e história de construção de indústrias multibilionárias, como tecnologia e silvicultura, praticamente do zero.

No último ano e meio, grandes produtores de cannabis e prestadores de serviços no Uruguai, como Pharmin, Global Cannabis Holdings e Boreal, fecharam, enquanto a empresa farmacêutica MedicPlast saiu do negócio. Procurada, a MedicPlast não respondeu aos pedidos de comentários. A canadense Aurora Cannabis planeja encerrar sua operação no Uruguai, que adquiriu em 2018 por US$ 263 milhões (R$ 1,4 bilhão), até o final de setembro, segundo um porta-voz da empresa.

Maconha vendida legalmente no Uruguai. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A crise da cannabis está acontecendo em um local relativamente estável, em contraste com os produtores de outros lugares na imprevisível América Latina. Alguns dos bilionários mais ricos da região vivem no Uruguai, enquanto o Google recentemente escolheu o país para construir um data center de US$ 850 milhões (R$ 4,6 bilhões). Acrescente a isso uma sociedade relativamente liberal e o Uruguai parece posicionado para superar seu peso na produção de maconha medicinal.

O produtor de cannabis Burey é um dos sobreviventes da indústria por enquanto. No entanto, como muitos, subestimou quanto tempo levaria para fazer o negócio decolar diante da pesada burocracia. Frank Roman, diretor executivo da empresa, abriu a estufa interna e o laboratório de extração da Burey no final de 2019, mas três anos se passaram antes que ela pudesse exportar ingredientes farmacêuticos ativos, ou APIs, para o Brasil e para o Peru, devido a um processo de licenciamento glacial. O primeiro óleo de cannabis prescrito pela Burey só chegou aos pacientes brasileiros no ano passado pelo mesmo motivo, disse Roman. “Uma empresa de cannabis que começa do zero no Uruguai levará de três a quatro anos para começar a vender e isso é fatal,” disse Roman em uma entrevista. “As empresas morrem se não tiverem muito apoio.”

Publicidade

O Uruguai também prejudicou os produtores de cannabis medicinal ao exigir produtos de qualidade farmacêutica, ao mesmo tempo que fechava a porta a suplementos nutricionais pouco regulamentados e mais fáceis de fabricar, que teriam gerado vendas rápidas, segundo Ignacio Bussy, diretor executivo do laboratório de extração GreenMed.

Histórias semelhantes aconteceram em todo o mundo. A legalização parcial da maconha na Alemanha neste ano e uma proposta para reclassificar a maconha como uma droga menos perigosa nos EUA não conseguiram desencadear uma recuperação duradoura nos ETFs de cannabis. Os negócios estão tão difíceis que a Tilray Brands diversificou para cerveja artesanal. As previsões ousadas para a Argentina, recém-chegada à maconha, permanecem em grande parte vazias.

O partido político de esquerda no poder no Uruguai tornou o país o primeiro no mundo a legalizar a maioria dos usos recreativos, médicos e industriais da maconha em 2013. A ideia era afastar dos negócios as quadrilhas de traficantes e criar uma fonte de receitas de exportação.

Avançando onze anos, o consumo recreativo no Uruguai através dos canais oficiais disparou, enquanto o negócio nunca decolou. Mais de 96 mil pessoas que querem usar a droga registaram-se junto do governo para obter a substância psicodélica em quase 400 clubes de cannabis, em dezenas de farmácias licenciadas ou como produtores domésticos.

A GreenMed começou a vender seu primeiro óleo de CBD prescrito em farmácias uruguaias no mês passado. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE O Uruguai tornou mais rápido e barato a obtenção de licenças de maconha medicinal após atrasos na publicação de regulamentações, que deveriam ter sido feitas logo depois da legalização, disse Carlos Lacava, que representa o Ministério da Saúde no conselho da agência de cannabis Ircca. Ele atribuiu os recentes reveses ao fato de os investidores avaliarem mal a procura e a carga regulamentar inerente ao comércio de cannabis, entre outros fatores. O empresário David Luftglass e seus sócios estão tentando desenvolver um parque empresarial com um viveiro de cannabis depois de arquivar planos no ano passado para construir um enorme laboratório de extração de US$ 50 milhões (R$ 270,9 milhões). “Descobrimos que o mercado internacional não estava pronto”, disse ele. Produtores como a GreenMed inicialmente priorizaram o envio de flores secas para mercados como Europa e Austrália, na ausência de aprovação regulatória para venda no Brasil e no Uruguai. Agora pretende vender APIs de maior valor e produtos formulados como óleos CBD e THC para países da América do Sul onde a maconha medicinal é legal.

Publicidade

A empresa de pesquisa de maconha Prohibition Partners estima que as vendas médicas em oito países regionais podem atingir cerca de US$ 153 milhões (R$ 829 milhões) este ano, com o Brasil respondendo por cerca de dois terços do mercado.

A GreenMed começou a vender seu primeiro óleo de CBD prescrito em farmácias uruguaias no mês passado, com quatro outros produtos formulados programados para lançamento no primeiro semestre de 2025, de acordo com Bussy, executivo da empresa. A GreenMed fez seu primeiro embarque comercial de APIs em junho para o Brasil. “O Brasil será mais de 50% das nossas vendas nos próximos dois a três anos”, disse ele.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.