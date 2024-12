Finanças Mais 2024: veja a lista de empresas que conquistaram o prêmio neste ano

Foram conhecidos na noite desta segunda-feira (2) os vencedores da 8ª edição do prêmio Estadão Finanças Mais 2024, o mais completo e relevante ranking de instituições financeiras do País. Realizada pelo Estadão em parceria com a Austin Rating, consultoria reconhecida pela tradição na análise do setor financeiro, a premiação é dividida em 15 categorias de atuação no mercado financeiro. Veja lista abaixo.

Evento de premiação do Estadão Finanças Mais 2024, no restaurante Baretto, no Hotel Fasano, em São Paulo Foto: Daniel Teixeira/Estadão

PUBLICIDADE Presente à cerimônia de entrega, o CEO da S/A O Estado de S. Paulo, Erick Bretas, frisou que o prêmio é “absolutamente meritocrático” e realizado com base no desempenho das empresas. “Estamos reconhecendo aqueles que fizeram um trabalho mais importante, que mais investiram em tecnologia, que mais investiram em distribuição dos seus produtos, que mais tentaram se comunicar e levar seus produtos para o consumidor.” Bretas também destacou a força e a importância do conjunto das empresas brasileiras de finanças. “Esse é um setor dinâmico e fundamental. É como se fosse o sangue nas artérias de um organismo vivo que faz o capital circular. É um setor que não se acomodou. Vem investindo em tecnologia e dando muita solidez para a nossa economia.”

Também presente à cerimônia, realizada no restaurante Baretto, do Hotel Fasano, nos Jardins, zona oeste de São Paulo, o diretor de conteúdo da Publishing House do Estadão, Rodrigo Flores, ressaltou a capacidade inovadora do setor de finanças no País.

“O mercado financeiro brasileiro é muito inovador. E é uma alegria poder reconhecer as empresas que se destacam nos diferentes campos de atuação. Esse é um prêmio muito importante, que fecha a nossa temporada de eventos de premiações no ano.”

Economia resiliente, mas com dívida pública explosiva

A conjuntura econômica do País foi tema da participação de Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV e convidado especial da cerimônia de premiação. Ele afirmou que a economia brasileira tem tido um “crescimento resiliente” e demonstrado “capacidade de enfrentar choques”.

Preocupam, porém, a “trajetória explosiva” da dívida pública e a perda de oportunidade do governo federal de combater mais firmemente o problema ao anunciar, na semana passada, um pacote de corte de gastos aquém do necessário.

“O governo fez esse ajuste na direção correta. Mas ele não é suficiente porque foi incompleto e porque ele não gera superávit (fiscal) que estabilize a dívida (pública)”, avaliou Padovani.

Os vencedores do Finanças Mais

Quinze empresas saíram vencedoras da premiação. Veja a lista:

Seguro Auto: Tokio Marine Seguradora

Seguros Gerais: Caixa Seguradora

Seguro Patrimonial: Fairfax Brasil Seguros Corporativos

Seguro Riscos Financeiros: Pottencial Seguradora

Seguro Saúde: Unimed Seguros Saúde

Seguro Vida e Previdência: Bradesco Vida e Previdência

Capitalização: Bradesco Capitalização

Financeiras: NU Financeira

Leasing: Bradesco Leasing

Corretoras e Distribuidoras: Itaú Corretora de Valores

Bancos - Varejo: Itaú Unibanco

Bancos - Atacado e Negócios: BTG Pactual

Bancos - Financiamento: Banco Sicoob

Bancos - Grupo e Montadoras: John Deere

Bancos - Middle Market: Guanabara

Os critérios do ranking

Na categoria bancos, três pilares foram mensurados: crescimento, liderança de mercado e desempenho. O crescimento foi avaliado com base na evolução dos números de maior relevância no balanço patrimonial das instituições – carteira de crédito, ativos, patrimônio líquido, receita de crédito e receita de serviços.

A liderança de mercado foi definida pela relação do total de ativos da instituição com o total de ativos do segmento, enquanto o desempenho foi mensurado a partir de indicadores relacionados à solidez, qualidade dos ativos, rentabilidade e custo.

