Fundador e CEO do Nubank vende US$ 415 milhões em ações da empresa

O fundador e CEO do Nubank, David Vélez, vendeu 31 milhões de ações do banco digital. Pela cotação do fechamento de quarta-feira, 14, a operação rendeu perto de US$ 415 milhões ao executivo.

PUBLICIDADE Esses papéis representam 3% do total de ações que Vélez tem do banco digital e 0,6% do total de ações emitidas da Nu Holdings. A operação foi comunicada na quarta à Securities and Exchange Commission (SEC), que regula o mercado de ações americano. “A venda é motivada unicamente por fins de planejamento patrimonial”, segundo um comunicado do Nubank. Vélez anunciou em 2021 que doará a maior parte de sua fortuna para ações de caridade. Ele aderiu ao pacto “The Giving Pledge”, criado por Bill Gates para incentivar os muito ricos a doarem para a filantropia ou causas de caridade.

Vélez já havia vendido 25 milhões de ações do Nubank em agosto do ano passado Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A operação ocorreu um dia após o banco divulgar resultados com lucro acima do previsto, de US$ 487 milhões no segundo trimestre de 2024, crescimento de 116% em relação ao mesmo período do ano passado. Em clientes, chegou a 105 milhões.

A fintech abriu o capital na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), em dezembro de 2021, com a ação a US$ 9. Nesta quinta-feira, o papel é cotado em US$ 13,80, em alta de 3%.

Em agosto do ano passado, Vélez vendeu 25 milhões de ações. Na época, os papéis tinham valor equivalente a US$ 191 milhões, ou 0,5% do valor de mercado da empresa. A empresa disse em nota que a iniciativa serviria para financiar atividades filantrópicas do executivo.