CEO do Nubank vende R$ 952 milhões em ações do banco e diz que usará dinheiro para filantropia

A holding Rua California, através da qual o CEO do Nubank, David Vélez, participa do bloco de controle da fintech, vendeu 25 milhões de ações do neobanco nesta quarta-feira, 16, na Bolsa de Nova York. Pelo preço de tela, os papéis têm valor equivalente a US$ 191 milhões (ou R$ 952,4 milhões), ou 0,5% do valor de mercado da empresa.

A fintech diz em nota que a iniciativa servirá para financiar atividades filantrópicas do executivo. “Como registrado em formulário enviado à SEC a CVM americana, David Vélez, fundador e CEO do Nubank, vendeu, através da Rua California Ltd, 25 milhões de ações de classe A, o que representa menos de 3% dos papéis que ele detém do Nubank e 0,5% do capital total”, afirma.

“A venda é totalmente motivada por fins de planejamento patrimonial e para dar suporte às atividades filantrópicas de Vélez”, complementa o texto. Dono de cerca de 21% do Nubank e parte do bloco de controle do neobanco, Vélez se comprometeu a doar em vida a maior parte de sua fortuna para projetos sociais.

De acordo com a revista Forbes, Vélez e família têm uma fortuna estimada em US$ 7,6 bilhões, o que o coloca na 306ª posição no ranking de bilionários da revista. Ele é a pessoa mais rica da Colômbia, país em que a revista o situa, mas no Brasil, ficaria na sexta posição.

David Vélez, no IPO do Nubank na Bolsa de Nova York; empresário tem fortuna estimada em R$ 7,6 bilhões Foto: Brendan McDermid / Reuters

A venda de ações de classe A foi intermediada pela corretora do JPMorgan, de acordo com documentos enviados à SEC, e aconteceu um dia após o Nubank informar os resultados do segundo trimestre deste ano. O lucro líquido da fintech, de US$ 225 milhões, veio 31% acima da estimativa do Prévias Broadcast, e gerou reações positivas entre analistas.

As ações do Nubank, entretanto, caíram 3,41%, e fecharam negociadas a US$ 7,64 na Bolsa de Nova York. No ano, os papéis sobem 87,71%, com o maior otimismo do mercado em relação ao crescimento da fintech em um cenário de queda da Selic.