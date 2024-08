Os fungos na agricultura serão capazes de limpar o meio ambiente?

Em 100 mil acres (40,4 mil hectares) no vasto coração agrícola da Austrália, uma abordagem incomum está criando raízes para desacelerar a bola de demolição da mudança climática. Os fazendeiros estão tentando aproveitar os superpoderes de minúsculas gavinhas subterrâneas de fungos para extrair o dióxido de carbono (CO2) do ar e armazená-lo no subsolo.

PUBLICIDADE Isso faz parte de uma grande aposta que empresários e investidores de todo o mundo estão fazendo para saber se a sujeira pode limpar a poluição climática. Eles estão usando uma variedade de tecnologias em terras agrícolas, não apenas para cultivar alimentos, mas também para consumir o excesso de dióxido de carbono produzido por mais de um século de queima de combustível fóssil e agricultura intensiva. Por que os fungos? Porque os fungos atuam como comerciantes de carbono da natureza. Ao semearem suas plantações, os agricultores adicionam uma poeira pulverizada de esporos de fungos. O fungo se prende às raízes da plantação, pega o carbono do ar que é absorvido pelas plantas e o armazena no subsolo em uma forma que pode mantê-lo no subsolo por muito mais tempo do que o ciclo natural do carbono.

Ovelhas pastam em campos na fazenda de Stuart McDonald, perto de Canowindra, Austrália. A Loam Bio, uma startup australiana, espera que os fungos possam extrair o dióxido de carbono do ar e armazená-lo no subsolo Foto: Matthew Abbott/NYT

O empreendimento fúngico, obra de uma empresa australiana chamada Loam Bio, está entre as várias empresas iniciantes que mobilizaram centenas de milhões de dólares em investimentos em esforços para usar o solo para remover o dióxido de carbono da atmosfera. Assim como a Loam Bio, empresas como a Andes e a Groundworks Bio Ag também estão fazendo experimentos com micróbios. A Lithos e a Mati oferecem aos agricultores rochas vulcânicas trituradas que absorvem carbono para serem espalhadas em seus campos. A Silicate Carbon está moendo restos de concreto em um pó fino, enquanto várias empresas estão transformando resíduos de colheitas em carvão vegetal.

O apelo da startup australiana é que ela não exige muito dos agricultores.

“Bastante simples”, foi assim que Stuart McDonald, fazendeiro australiano de quinta geração, descreveu sua experiência ao semear esporos de fungos com sementes de trigo e canola em sua fazenda perto de Canowindra este ano. “Não estamos precisando mudar muita coisa. Não é um grande gasto de capital.”

Ainda é cedo para saber a quantidade exata de carbono em excesso que esses empreendimentos podem remover e por quanto tempo podem mantê-lo no subsolo. Mas seus benefícios colaterais podem ser igualmente profundos. Todos eles têm o objetivo de restaurar a saúde dos solos que foram degradados por décadas de agricultura intensiva, restaurando os micróbios e os minerais que eles continham.

Publicidade

A researcher inspected fungal specimens in one of Loam’s laboratories in Orange, New South Wales Foto: Matthew Abbott/NYT

Amostras de solo de fazendas sendo secas ao ar em preparação para a análise de carbono no laboratório Loam Foto: Matthew Abbott/NYT

O potencial de remoção de carbono dos solos é enorme. Os solos retêm três vezes mais carbono do que a atmosfera e podem potencialmente absorver mais de 5 gigatoneladas de dióxido de carbono por ano, ou um sétimo de todo o CO2 que a atividade humana injeta na atmosfera, de acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Isso os tornam o segundo maior depósito de carbono do mundo, depois dos oceanos.

“Acredito que os solos desempenharão um papel fundamental”, disse Rob Jackson, cientista climático da Universidade de Stanford, embora tenha se mostrado cético quanto à possibilidade de a promessa dos aditivos fúngicos em testes de campo ter um efeito estatisticamente significativo em fazendas em funcionamento.

“Precisaríamos mexer em bilhões de acres para fazer uma diferença real”, disse ele. Sem mencionar que a própria agricultura cria um problema climático, sendo responsável por um quarto das emissões de gases de efeito estufa do mundo.

O talco fúngico da Loam Bio foi espalhado em 100 mil acres (40,4 mil hectares) na Austrália este ano, e espera-se que 250 mil acres sejam utilizados no próximo ano. Uma meia dúzia de agricultores nos Estados Unidos está testando o produto em seus campos de soja. Testes de campo estão em andamento no Canadá e no Brasil.

A Loam Bio atraiu US$ 100 milhões (R$ 548 milhões) em investimentos até o momento, o que a coloca entre as mais bem financiadas das muitas empresas iniciantes que buscam formas de armazenar mais carbono na terra.

Os críticos estão preocupados com o fato de as novas tecnologias tratarem o sintoma e não a causa da mudança climática. Elas “não podem ser usadas como desculpa para continuar queimando combustíveis fósseis”, disse Jackson.

Tegan Nock, cofundadora da Loam Bio e agricultora de sexta geração, concordou. “Essa é apenas uma das coisas que podem nos fazer ganhar tempo”, disse ela.

Publicidade

Por que a Austrália?

Steve Nicholson e seu neto, Hamish Nicholson, em um campo recém-semeado na fazenda da família Foto: Matthew Abbott/NYT

Steve Nicholson com uma semente revestida com o tratamento fúngico da Loam Foto: Matthew Abbott/NYT

Nem todos os agricultores estão fazendo isso por altruísmo.

Mais carbono significa melhor saúde do solo e melhores rendimentos. Mas na Austrália, os agricultores têm outro motivo. Eles esperam colher uma safra de créditos emitidos pelo governo se puderem demonstrar que armazenaram carbono no subsolo.

Em alta Economia Correios assumem dívida de R$ 7,6 bilhões para socorrer Postalis de prejuízos do governo Dilma Gabarito do CNU: confira resultado e próximos passos do Concurso Nacional Unificado Consórcio: caminho para a segurança financeira Essa não é a primeira vez que os agricultores da região tentam lucrar com o carbono do solo. Certa vez, McDonald, de 52 anos, transportou resíduos sólidos do esgoto de Sydney para fertilizar seus campos e mediu um pequeno aumento no carbono do solo. Mas ele não tem ideia de quanto tempo isso durou. Alguns fazendeiros plantaram árvores em uma parte de suas terras e o carbono do solo aumentou por alguns anos, depois se estabilizou. Os críticos disseram que os créditos de carbono foram concedidos não por mudanças substanciais, mas por flutuações sazonais no clima: em anos excepcionalmente úmidos, o carbono se acumulava no solo e se dissipava em anos secos. Um estudo alertou que o número de créditos de carbono emitidos para projetos agrícolas foi inflado. A contabilização do carbono no solo é complicada pelo fato de que ele vem em diferentes formas. A maior parte do carbono do solo está na forma de matéria orgânica altamente volátil. Em terras agrícolas, isso seria resíduo vegetal ou esterco. Ele pode retornar à atmosfera em questão de anos, ou uma seca ou incêndio pode queimá-lo ainda mais rápido, liberando dióxido de carbono de volta ao ar.

No entanto, existem tipos mais estáveis de carbono do solo, incluindo um que se liga a minerais na sujeira e permanece lá por um século ou mais. A Loam Bio afirma que seus esporos de fungos podem ajudar a criar esse carbono mais estável no solo. Eles o medem para seus clientes agricultores, usando amostras de solo de um metro de profundidade.

Publicidade

Os fungos fazem o trabalho vital no subsolo. Eles pegam o dióxido de carbono que as plantas retiram do ar durante a fotossíntese, armazenam-no no subsolo e devolvem os nutrientes de que as plantas precisam.

Para Alan Richardson, biólogo do solo da Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, uma agência governamental da Austrália, o conceito de usar fungos para armazenar carbono no subsolo faz sentido. Mas isso só funcionaria se os agricultores aplicassem os fungos ano após ano, permitindo que o solo acumule carbono ao longo de muitos anos.

“O princípio fundamental por trás disso é sólido, mas não sabemos se ele se traduzirá na prática”, disse ele.

Ainda assim, Steve Nicholson, um fazendeiro próximo à cidade de Forbes, está tão otimista com a perspectiva que assinou um contrato de 25 anos com a Loam. “É uma aposta”, disse ele. “Mas é uma aposta muito, muito boa.”

Os técnicos da Loam mediram o carbono do solo de sua linha de base em fevereiro, no auge da estação quente e seca. Eles voltarão para descobrir se o carbono do solo aumentou em fevereiro próximo e para determinar quanto dele está nas formas mais estáveis.

Nock, cofundadora da Loam Bio, diz a seus clientes que eles podem esperar armazenar de uma a duas toneladas de carbono estável em cada hectare, ou 2,4 acres.

A agência de crédito de carbono administrada pelo governo da Austrália terá de verificar a quantidade de carbono que ele adicionou antes de emitir qualquer crédito. Nicholson espera receber o dinheiro até julho próximo.

Publicidade

Seus ganhos dependerão do preço do carbono na Austrália naquele momento. Ele está buscando mais de 100 dólares australianos, ou cerca de US$ 65 (R$ 356), por hectare.

O solo devastado do mundo

Queima controlada em uma fazenda perto de Parkes. Os fazendeiros da região usam a queima há gerações, acreditando que ela ajuda a rejuvenescer o solo, eliminando sementes de ervas daninhas e patógenos fúngicos Foto: Matthew Abbott/NYT

A agricultura é cada vez mais prejudicada por seu próprio impacto ambiental.

A busca para alimentar o mundo devastou a terra e, ao mesmo tempo, emitiu grandes quantidades de gases de efeito estufa. Desmatamento de florestas. Arando o solo. Aplicação de fertilizantes químicos. Essa atividade alterou a maior parte da Terra.

As mudanças são evidentes na fazenda de McDonald.

Seus ancestrais, colonos da Inglaterra, começaram a cultivar o solo na Austrália em 1888. Eles cultivavam acres de trigo, que não eram cultivados neste continente. Criavam gado e ovelhas, também estrangeiros. Com o passar das décadas, a Austrália se tornou uma potência agrícola.

Também ao longo das décadas, com a intensificação da agricultura, as camadas de solo superficial foram se desgastando. Os níveis de carbono do solo caíram. A sujeira se degradou. “A erosão é algo que todos aceitaram”, disse McDonald.

Até que não puderam mais. Há cerca de 20 anos, McDonald, como muitos de seus vizinhos, parou de cultivar o solo. Após cada colheita, ele deixava o restolho da lavoura se decompor naturalmente. Isso ajudou a reter a umidade no solo e a desacelerar a erosão, mas pouco fez para criar carbono no solo, de acordo com estudos científicos.

Publicidade

Stuart McDonald com um punhado de terra de um campo recém-semeado com sementes de canola revestidas com o tratamento fúngico da Loam Foto: Matthew Abbott/NYT

Agora, a mudança climática representa um novo risco. Um futuro mais seco e mais quente ameaça liberar muito mais carbono do solo, de acordo com modelos científicos.

As metas climáticas da Austrália significam que a agricultura precisa mudar. Seu governo estabeleceu a redução das emissões de gases de efeito estufa em 43% até 2030 em comparação com os níveis de 1990. A agricultura representa cerca de 14% dessas emissões.

Neil Westcott, também agricultor de trigo e canola e prefeito de uma pequena cidade agrícola chamada Parkes, está de olho nesse futuro. Ele quer reduzir os efeitos climáticos de sua fazenda. Em breve, ele calcula, talvez seja necessário, se o governo exigir cortes na poluição climática ou se os clientes no exterior desejarem colheitas com baixo teor de carbono.

Westcott, de 64 anos, parou de criar ovelhas, que produzem metano, um potente gás de efeito estufa, e semeou cerca de um quarto de seus 6 mil acres (2.428 hectares) com o pó de fungo. Ele espera que haja créditos de carbono, mas ainda não está planejando vendê-los. Ele quer guardá-los para quando tiver de neutralizar as emissões de carbono de sua própria fazenda.

“Tenho minha própria pegada de carbono que preciso cobrir”, disse ele. “Estou cansado de apenas falar sobre isso. Tenho de fazer alguma coisa.”