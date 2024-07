Qual o valor, por exemplo, da assistência técnica como alavanca para o desenvolvimento rural sustentável do país? Como uma assistência técnica de qualidade e continuada consegue reduzir as desigualdades no campo? Qual o poder na transformação das vidas de famílias agricultoras do País? De que forma uma política de Estado pode ampliar marcos regulatórios para a agricultura familiar? São todas perguntas que vêm sendo exaustivamente discutidas na Força Tarefa de Segurança Alimentar da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, um dos principais movimentos no Brasil que tem pautado essa agenda, sob liderança da Fundação Solidaridad - organização internacional sem fins lucrativos com experiência no desenvolvimento de cadeias produtivas inclusivas e sustentáveis.

Promover uma assistência técnica estruturante, com financiamento adequado e capacitação de técnicos em escala é um dos desafios do campo que, se superado, traz inúmeros benefícios: aumento de produtividade, avanço na renda dos agricultores, permanência das famílias no campo e fortalecimento da economia local.

Entretanto, o último Censo Agropecuário do IBGE revelou que menos de 20% dos estabelecimentos receberam assistência técnica no campo, com uma profunda disparidade regional. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão (Asbraer), havia em 2017 cerca de 13 mil profissionais de assistência técnica para mais de 5 milhões de estabelecimentos agrícolas, sendo que, desses, 3,9 milhões foram classificados como de agricultura familiar.