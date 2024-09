Galípolo intensifica ‘beija-mão’ com senadores de olho em sabatina e terá encontro com Damares

BRASÍLIA - O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, se reuniu com ao menos nove senadores nesta semana, em meio ao “beija-mão” de parlamentares de olho na sua sabatina e votação na Casa. Ele foi indicado para presidir o BC a partir de 2025, após o fim do mandato do atual chefe da instituição, Roberto Campos Neto.

PUBLICIDADE O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Vanderlan Cardoso (PSD-GO), marcou a sabatina de Galípolo para a manhã de 8 de outubro, logo após o 1º turno das eleições municipais. A agenda de compromissos de Galípolo, atualizada nesta quinta-feira, 12, mostra que ele vai se reunir de 12h às 12h30 com a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), ex-ministra do governo Bolsonaro, em um compromisso “aderente às regras do silêncio do Copom”. Antes, a agenda acusava apenas “despachos internos em Brasília”.

O encontro fará com que o total de senadores visitados por Galípolo chegue a pelo menos 40, praticamente metade da Casa. Como mostrou o Estadão/Broadcast, ele se reuniu com ao menos 30 parlamentares na semana passada, entre nomes alinhados ao governo, à oposição e independentes.

Galípolo está desde quarta-feira no período de silêncio do Copom; reunião ocorre na próxima semana Foto: Albino Oliveira/MF

Esta semana, na segunda-feira, o indicado ao BC esteve, de 15h30 às 16h, com o senador Beto Martins (PL-SC) e, das 17h às 17h30, com Luis Carlos Heinze (PP-RS). Na terça-feira, se reuniu com Marcos do Val (Podemos-ES), de 11h às 11h30; Marcelo Castro (MDB-PI), de 15h às 15h30; e Jorge Seif (PL-SC).

Na quarta-feira, 11, Galípolo se reuniu com mais quatro senadores: Zequinha Marinho (Podemos-PA), de 11h30 a 12h; Carlos Portinho (PL-RJ), de 12h às 12h30, por videoconferência; Castellar Neto (PP-MG), de 15h às 15h30; e Rosana Martinelli (PL-MT), de 17h às 17h30. A agenda informa que os compromissos foram aderentes ao silêncio do Copom, que começou nesta quarta-feira.