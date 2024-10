Galípolo deve ser aprovado para assumir BC, mas com questionamento sobre risco de ingerência de Lula

Nesta quarta-feira, o IBGE vai divulgar o IPCA de setembro, e a expectativa é de uma aceleração do índice, após a pequena deflação de 0,02% no mês de agosto. Pelas projeções do departamento de Estudos Econômicos do Bradesco, a taxa deve saltar para 0,48% no mês, colocando o acumulado em 12 meses novamente próximo do teto de 4,5%. O Asa estima aumento de 0,5%, e o Banco UBS/BB projeta alta de 0,41%, com a taxa anual subindo a 4,39%.

A expectativa do mercado

Para o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale, que prevê 0,44% para a inflação no mês, o nome de Galípolo deve ser aprovado sem problemas, mas permanecerá a dúvida em relação à sua independência. Ele lembra que o economista viajou ao México no avião presidencial na última semana, ao lado do presidente Lula.

“Essa questão da independência não é muito clara ainda. Ele estava no México quando teve o problema do avião e frequenta muito o palácio. Vai ficar a dúvida sobre como vai ser o BC nos próximos anos. O fato dele ter votado pela subida dos juros na última reunião, deve tranquilizar parte da oposição. Mas vemos a inflação acima da meta, não só pela política fiscal, por essa dúvida subjetiva quanto à independência”, afirmou.

Pelos dados do Boletim Focus divulgados nesta segunda-feira, o mercado financeiro projeta inflação de 4,4% este ano, muito acima da meta de 3%, e muito próximo do teto de 4,5%. Para 2025, o número está em 3,97%, e até para os anos à frente, permanece acima da meta: 3,6% em 2026 e 3,7% em 2027.