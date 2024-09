BC eleva Selic pela 1ª vez no 3º mandato de Lula em decisão unânime; juro sobe 0,25 ponto, a 10,75%

BRASÍLIA – O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu nesta quarta-feira, 18, elevar a taxa básica de juros, a Selic, em 0,25 ponto porcentual, para 10,75% ao ano, em decisão unânime. Esta é a primeiro alta de juros no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um ferrenho crítico do aumento das taxas. O último aumento da taxa havia sido em 3 de agosto de 2022.

A possibilidade de uma alta gradual, neste que parece ser o início de um ciclo de aperto monetário, havia sido cogitada pelo presidente da instituição, Roberto Campos Neto. Segundo o comunicado do Copom, o aumento da taxa se deu por um cenário marcado por resiliência na atividade, pressões no mercado de trabalho, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas – ou seja, fora da meta.

O colegiado ainda deixou a porta aberta para um possível aumento de maior magnitude na próxima reunião. “O ritmo de ajustes futuros na taxa de juros e a magnitude total do ciclo ora iniciado serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e dependerão da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos”, diz o comunicado.

A alta de juros era a aposta majoritária do mercado: 53 de 61 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast. Seis casas previam manutenção do juro e duas apostavam em elevação de 0,50 ponto da Selic.

O aumento de juros ocorre após duas reuniões em que o colegiado optou pela manutenção da taxa. A estagnação da Selic, por sua vez, se seguiu após um ciclo de sete baixas que se estendeu até maio.

O último aumento da Selic havia sido em 3 de agosto de 2022. Foto: Raphael Ribeiro/BCB

Esta é a primeira reunião do Copom desde que o diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, foi indicado pelo governo Lula à presidência do Banco Central. Ele será sabatinado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal no dia 8 de outubro, logo após o primeiro turno das eleições municipais. Caso seja aprovado na comissão e no plenário do Senado, fará a transição do comando da autoridade monetária num cenário de elevação de juros.

Juro real

Com a decisão de alta de 0,25 ponto de hoje, o juro real – descontada a inflação prevista para os próximos 12 meses – do Brasil está em 7,33%, segundo levantamento do site MoneyYou. O País está atrás apenas da Rússia (9,05%).

A média das 40 economias pesquisadas é de 0,63%. Segundo o BC, o juro neutro brasileiro, que não acelera nem alivia a inflação, é de 4,75%.

Na tarde de hoje, o Federal Reserve (Fed), o Banco Central dos Estados Unidos, cortou os juros em 0,50 ponto, para o intervalo de 4,75% a 5% ao ano.

Riscos

Pela primeira vez nos últimos meses, o Copom avaliou que o balanço de riscos para seus cenários prospectivos para a inflação está assimétrico para cima. Entre os riscos de alta, conforme comunicado, está uma desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado.

O colegiado também apontou como risco de alta uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada. Por fim, mencionou uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tenham impacto inflacionário. Como exemplo, citou a possibilidade de uma taxa de câmbio “persistentemente mais depreciada”.

Já entre os riscos de baixa que ainda estão no horizonte, o BC ressaltou a desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada e o fato de os impactos do aperto monetário sobre a desinflação global se mostrarem mais fortes do que o esperado.