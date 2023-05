Galípolo é eleito presidente do conselho de administração do Banco do Brasil

BRASÍLIA E SÃO PAULO - O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, foi eleito como presidente do conselho de administração do Banco do Brasil nesta sexta-feira, 12. A informação foi confirmada pelo banco. Ele já consta no site do conselho como presidente.

O Estadão/Broadcast havia mostrado, em dezembro, que ele era o nome mais cotado para exercer o cargo, que tradicionalmente fica com os ocupantes do posto “número dois” da Fazenda.

Galípolo foi indicado para o conselho do BB em janeiro, quando ainda não havia sido indicado pelo governo para a diretoria de Política Monetária do Banco Central.

A política de indicação do BB, que vale tanto para dirigentes do banco quanto para membros do conselho, afirma que estão vetadas as nomeações de representantes do órgão regulador a que o BB está submetido, ou seja, o Banco Central. Esse trecho da política reproduz uma vedação contida na Lei das Estatais, de 2016, que proíbe a indicação mesmo que o membro esteja licenciado do cargo que ocupa.

Indicação de Galípolo ao BC ainda não chegou ao Senado, que precisa aprová-la Foto: Felipe Rau/Estadão

Segundo fontes, como não há data definida para a votação da indicação de Galípolo pelo Senado, o secretário-executivo pode ficar no CA até que seu nome seja validado para a autoridade monetária. Quando houver confirmação, Galípolo deixaria o conselho do BB.

A indicação ao BC ainda não chegou ao Senado, que precisa aprová-la. Na Fazenda, ele será substituído por Dario Durigan, que atuava como diretor de Políticas Públicas do WhatsApp no Brasil. Durigan trabalhou na gestão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à frente da Prefeitura de São Paulo, entre 2015 e 2016.