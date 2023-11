Garrafa de uísque escocês de 1926 alcança valor recorde em leilão, após guerra de lances

Uma garrafa do uísque escocês considerado “o mais procurado” do mundo foi leiloada no sábado, 18, por quase 2,2 milhões de libras (mais de R$ 13 milhões), um recorde em leilão para uma garrafa de vinho ou destilado.

O Macallan Adami 1926 foi vendido na Sotheby’s em Londres, após uma guerra de lances entre possíveis compradores por telefone e na sala.

Depois de ser envelhecido em barris de xerez por 60 anos, apenas 40 garrafas do The Macallan 1926 foram produzidas em 1986. Doze das garrafas, incluindo a leiloada no sábado, tinham rótulos desenhados pelo pintor italiano Valerio Adami.

Outra garrafa do mesmo barril foi vendida pela Sotheby’s em 2019 por quase 1,5 milhão de libras, um recorde até sábado para vinhos ou destilados.

Garrafa do Macallan Adami 1926 é mostrada na Sotheby's, em Londres. Foto: Kin Cheung/AP

“O Macallan 1926 é o uísque que todo leiloeiro deseja vender e que todo colecionador deseja possuir”, disse Jonny Fowle, chefe global de destilados da Sotheby’s.

A garrafa vendida no sábado é a primeira a ser recondicionada pela destilaria antes do leilão. Isto incluiu a substituição da rolha e a aplicação de nova cola nos cantos dos rótulos da garrafa.

O preço final de 2.187.500 libras (equivalente a R$ 13,194 milhões) - que inclui uma cobrança conhecida como “prêmio do comprador”, além do preço de venda de 1,75 milhão de libras -, excedeu em muito a estimativa pré-venda. A avaliação era de que ficaria entre 750 mil e 1,2 milhão de libras. / AP