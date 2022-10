Bahia tem litro mais caro de gasolina e Amapá, o mais barato; veja ranking dos Estados

A Bahia é o Estado brasileiro que registrou o maior preço médio da gasolina na semana de 9 a 15 de outubro, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgados na segunda-feira, 17. O combustível foi vendido a R$ 5,56 no Estado na semana passada. Já o menor preço pôde ser encontrado no Amapá, onde a gasolina foi vendida a R$ 4,48.

Segundo dados da ANP, no Brasil, o preço médio da gasolina foi de R$ 4,86 na semana de 9 a 15 de outubro. Depois de 15 semanas consecutivas de queda, o preço médio do combustível voltou a subir nas bombas no período, mesmo em meio aos esforços do governo federal para reduzir o preço, com corte de impostos e reduções nos preços praticados pela Petrobras em suas refinarias.

Preços

A Bahia registrou alta de 10,32% na passagem de uma semana para outra, coincidindo com os recentes aumentos da Refinaria de Mataripe, localizada no Estado e privatizada no final do ano passado. Desde que começou a operar a unidade, a Acelen tem feito reajustes semanais dos preços dos combustíveis para cima ou para baixo, seguindo a política de paridade de importação (PPI). O terceiro reajuste de preços aos revendedores deste mês foi realizado na última segunda-feira. A refinaria atende 14% do mercado nacional de combustíveis, principalmente municípios baianos, outros Estados do Nordeste e Norte, além de mercados pontuais em outras regiões.

Já a Petrobras mantém o preço dos combustíveis congelados, alegando volatilidade no mercado internacional do petróleo. Há mais de 45 dias sem reajuste, o preço da gasolina registrou defasagem média de 5% na quarta-feira, 19, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). Segundo o Estadão/Broadcast apurou, a estatal estaria sendo pressionada pelo governo para manter preços inalterados até o segundo turno das eleições presidenciais, no próximo dia 30, com o objetivo de favorecer a reeleição de Jair Bolsonaro.

Petrobras está mantendo o preço dos combustíveis congelados; objetivo seria seguir assim até o segundo turno das eleições, para favorecer a reeleição de Jair Bolsonaro. Foto: André Dusek/Estadão

Veja abaixo o ranking de preços da gasolina nos Estados brasileiros na última semana.

Preço médio da gasolina por Estado

• Bahia: R$ 5,56

• Rio Grande do Norte: R$ 5,44

• Acre: R$ 5,33

• Amazonas: R$ 5,14

• Tocantins: R$ 5,13

• Distrito Federal: R$ 5,04

• Sergipe: R$ 4,99

• Ceará: R$ 4,97

• Paraná: R$ 4,97

• Rio de Janeiro: R$ 4,91

• Piauí: R$ 4,90

• Mato Grosso: R$ 4,84

• Santa Catarina: R$ 4,82

• Espírito Santo: R$ 4,81

• Minas Gerais: R$ 4,81

• Pernambuco: R$ 4,81

• Rondônia: R$ 4,81

• Alagoas: R$ 4,80

• Paraíba: R$ 4,79

• Goiás: R$ 4,72

• São Paulo: R$ 4,72

• Maranhão: R$ 4,71

• Rio Grande do Sul: R$ 4,66

• Mato Grosso do Sul: R$ 4,64

• Pará: R$ 4,57

• Amapá: R$ 4,48 / COM BROADCAST