Petrobras corta preço da gasolina em R$ 0,25 por litro

RIO - Em linha com a fala do presidente Jair Bolsonaro na noite de quarta, 31, a Petrobras reduziu em 7% o preço do litro da gasolina em suas refinarias. A partir desta sexta, 2, o preço médio de venda de gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, redução de R$ 0,25 por litro.

Bolsonaro disse na quarta que haveria uma “boa notícia” da Petrobras nesse sentido. “Combustíveis toda semana temos uma boa notícia. Hoje é quarta-feira, eu acho que até sexta vai ter mais uma boa notícia porque está sendo uma prática do novo presidente da Petrobras”, disse Bolsonaro em Curitiba, onde participou de comício.

Refinaria da Petrobras; estatal reduziu preço da gasolina. Foto: Paulo Whitaker/Reuters

Trata-se da quarta redução no preço do insumo nas refinarias da estatal desde julho. A redução “acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”, informou em nota a estatal.

Segundo a empresa, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,57, em média, para R$ 2,39 a cada litro vendido na bomba.