Geração Z x Baby Boomer: o desafio dos jovens num mercado com aposentadoria cada vez mais tardia

A primeira é incentivar mais startups. Nas novas empresas, os trabalhadores mais jovens ascendem com relativa rapidez a cargos de liderança. Basta olhar para os CEOs do Vale do Silício. Nesse aspecto, o recente boom pós-pandemia de americanos abrindo empresas é animador. Não há muitas alavancas que os formuladores de políticas possam acionar para incentivar mais empresas iniciantes, mas seria útil facilitar a obtenção de empréstimos para pequenas empresas e reduzir ainda mais as barreiras regulatórias.

As empresas também podem agir, permitindo que os funcionários mais jovens assumam mais responsabilidades, mesmo que seus colegas mais velhos permaneçam no emprego. Isso significa criar mais níveis para os jovens avançarem - como a profissão de advogado faz agora com suas faixas de associado - e transferir talentos seniores para funções de orientação e treinamento.

O impasse entre as gerações no local de trabalho provavelmente veio para ficar. Há dinheiro a ser ganho pelas empresas e países que descobrirem como manter os trabalhadores mais velhos envolvidos sem excluir os jovens talentos. Para os recém-formados que estão entrando no mercado de trabalho, todas as soluções serão bem-vindas.