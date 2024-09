Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, os idosos são as maiores vítimas de violações contra direitos patrimoniais: dos mais de 74,2 mil casos registrados pela pasta, 43,6 mil afetaram pessoas dessa faixa etária. Os números são de denúncias feitas pelo Disque 100 e pelo aplicativo do ministério neste ano de 2024. Eles trazem o acumulado até o dia 8 deste mês, os dados mais recentes divulgados.

PUBLICIDADE Também chamado de Disque Direitos Humanos, o Disque 100 é um serviço nacional criado em 2019 para receber denúncias de violações de direitos humanos. Além de receber as denúncias, o serviço também orienta sobre os direitos e serviços de atendimento. Um caso recente que chamou a atenção foi o de uma aposentada de Caraguatatuba, litoral de São Paulo, que enviou R$ 200 mil para uma pessoa que ela achava ser o ator e ex-governador da Califórnia, nos Estados Unidos, Arnold Schwarzenegger. Ela chegou a vender a casa própria, carro e a fazer empréstimos bancários por acreditar que estaria ajudando o ator verdadeiro.

Idosos são as principais vítimas das chamadas violações patrimoniais. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O grande número de golpes contra idosos levou o ministério a publicar uma cartilha, em julho deste ano, listando quais são os 15 golpes mais recorrentes contra esse público. O Estatuto da Pessoa Idosa indica que o ato de receber ou desviar bens, dinheiro ou benefícios daqueles com 60 anos ou mais pode levar à prisão. Veja a seguir os 15 tipos de golpes mais comuns contra os idosos, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Bilhete premiado: criminoso alega ter bilhete de loteria premiado e pede dinheiro para liberá-lo; Boleto falso: boletos falsos são enviados baseados nos interesses da vítima; Cartão retido: armadilha em caixas eletrônicos para capturar cartões e dados; Consignado: ofertas enganosas de empréstimos e cartões por telefone; Falso namorado: golpista finge relacionamento amoroso online para pedir dinheiro; Falso sequestro: chamadas simulando sequestro de familiar para extorquir dinheiro; Falsa central de atendimento: golpistas fingem ser de instituições financeiras para coletar dados; Maquininha: maquininhas de cartão são usadas para cobrar valores indevidos sem que a vítima perceba; Motoboy: golpistas fingem necessidade de cancelar cartão clonado e enviam falsos motoboys para coletar cartões; Parente com carro quebrado: criminoso pede dinheiro fingindo ser parente em apuros; Processo judicial: é feito por meio da falsa notificação de ganho judicial para solicitar pagamento de taxas; Saidinha de banco: golpistas oferecem ajuda em caixas eletrônicos para roubar dados das vítimas; Site falso: são criados sites de vendas falsos para enganar os consumidores; Troca de cartão: é feito geralmente em saída de agências bancárias, quando golpistas abordam vítimas para trocar cartões; WhatsApp clonado: golpistas pedem dados sob pretexto de atualização de cadastro para clonar WhatsApp.

Dicas de segurança

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) lembra que as fraudes e golpes financeiros mudam a todo tempo, e a melhor forma de prevenção é se manter informado. A instituição mantém um site específico para informar sobre os principais golpes, tais como os golpes do falso boleto, falsa central de atendimento, golpe de delibery com maquininha quebrada, entre outros, e como evitá-los. Eles podem ser consultados em https://antifraudes.febraban.org.br .

Confira abaixo as dez dicas básicas para não ser vítima de golpes.

