Dados do Banco Central com base no Sistema de Valores a Receber (SVR) indicam que a maior quantia resgatada até agora foi por uma empresa (pessoa jurídica), que, em março de 2023, sacou R$ 3,3 milhões. Também em 2023, só que em julho, ocorreu o maior saque para pessoa física: R$ 2,8 milhões.

Esses valores, “esquecidos” em contas bancárias, consórcios ou outras instituições, voltaram à tona novamente após a Câmara dos Deputados ter concluído, na semana passada, a votação do projeto de lei que mantém a desoneração da folha de pagamento de empresas e municípios em 2024, prevendo a reoneração gradual a partir de 2025. O texto prevê que o Tesouro Nacional possa se apropriar de valores esquecidos em instituições financeiras como uma das medidas compensatórias à desoneração.

O valor total de “dinheiro esquecido” chegou a R$ 16,2 bilhões, segundo o Banco Central Foto: Fábio Motta/Estadão

PUBLICIDADE O valor total de “dinheiro esquecido” chegou a R$ 16,2 bilhões. Desse total, apenas R$ 7,6 bilhões foram devolvidos. Segundo os dados do BC, 41,8 milhões de beneficiários têm quantias a receber disponíveis em 52,24 milhões de contas. O número de contas é maior do que o de beneficiários pelo fato de uma mesma pessoa (ou empresa), ter valores diferentes para receber em mais de uma conta. Algumas têm mais de R$ 1.000 disponíveis. Confira abaixo o ranking das maiores quantias já recebidas desde a criação do sistema.

Veja como sacar o valor

O Banco Central alerta que o único site para a consulta dos valores a receber é o https://valoresareceber.bcb.gov.br. É preciso acessar o site e clicar em “Consulte se tem valores a receber”. Insira os dados e clique em “Consultar”. Após a consulta mostrar que há valores a receber, o cidadão deverá clicar em “Acessar o SVR” e, se não houver fila de espera, ele será direcionado para a página de login gov.br. Veja o que será necessário para o acesso no caso de pessoas físicas e empresas:

Para acessar os valores do usuário (pessoa física) ou de pessoas falecidas, a conta gov.br precisa ser de nível prata ou ouro;

precisa ser de nível prata ou ouro; Para acessar valores de pessoa jurídica, a conta gov.br precisa ter o CNPJ a ela vinculado (qualquer tipo de vínculo, exceto Colaborador).

O usuário terá 30 minutos dentro do sistema. Ele irá acessar a opção “Meus Valores a Receber”. Depois, deve ler e aceitar o Termo de Ciência e verá na tela o valor a receber, o nome e os dados de contato da instituição que devolverá o valor e a origem (tipo) do valor. Em alguns casos, aparecerão também outras informações.

Publicidade

O usuário deve clicar em “Solicitar por aqui” e selecionar uma chave Pix, caso em que a instituição devolverá o valor em até 12 dias úteis, não necessariamente via Pix (pode ser realizada TED ou DOC). É importante guardar o número de protocolo.