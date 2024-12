‘Público da cultura pop é um dos grandes embaixadores das pautas de diversidade’, diz CEO da CCXP

Os fãs de cultura pop, apaixonados por grandes personagens de animação e artistas do universo do entretenimento, refletem no seu estilo de vida a ideia de que cada pessoa deve ser aquilo que deseja. Sendo assim, na avaliação de um dos nomes mais conhecidos do setor no Brasil, Roberto Fabri, as características desse público fazem dele um “embaixador da diversidade”.

PUBLICIDADE “A cultura geek (outro termo para cultura pop) é bem ampla e permeia vários estratos da sociedade, várias classes sociais e faixas etárias, mas a maior parte desse público é formada por ‘jovens adultos’, geração Z e millennial. Este público, hoje, é um dos grandes embaixadores das pautas de diversidade e meio ambiente”, afirma. “São pessoas conscientes dos desafios do mundo atual, e qualquer um que deseja dialogar com este público não pode deixar de considerar esta pauta.” Fabri é CEO de Live Experience na Omelete Company, organizadora da CCXP, o maior evento de cultura pop do Brasil, que ocorre até domingo, 8, na capital paulista. Em 2024, a convenção chegou à sua 11ª edição com a presença de 120 marcas, desde representantes da indústria cinematográfica até empresas de papelaria. O local também reune artistas do mundo dos quadrinhos, atores internacionais e produtores de conteúdo digital.

Renato Fabri, CEO da CCXP, na edição 2024 da convenção Foto: Roberto Sungi/CCXP

Em uma década, mais de 1,7 milhão de visitantes passaram pelo evento. Os participantes contam com a possibilidade de se apresentar no espaço caracterizados como um cosplayers (vestidos como personagens de séries e filmes), o que expõe ainda mais a ideia de liberdade presente na cultura pop, aponta Fabri.

“A CCXP é o mundo de todos os mundos, um lugar de pertencimento, com um público muito diverso, não só formado pelas comunidades e fãs de diversas franquias de cultura pop, mas também é onde as pessoas têm liberdade e segurança para se expressar da forma que quiserem.”

Cosplayers participam da edição 2024 da CCXP Foto: CCXP/Divulgação

Segundo o CEO, para criar um ambiente “seguro, acolhedor e livre de preconceitos ou julgamentos”, a produção tem buscado, por exemplo, priorizar a contratação de equipes mais diversas, incluindo pessoas com deficiência. “Esta pauta é muito cara para o nosso time.”

Governança e meio ambiente

Apesar de, dentre os pilares ESG (sigla em inglês para meio ambiente, social e governança), a questão social ter maior destaque na cultura pop por meio das pautas de diversidade, outros pontos ainda estão em processo de avanço. Um deles, segundo Fabri, são as ações de governança.

“Por ser um tema amplo, creio que a governança (ainda não avançou). Usando a indústria do entretenimento como referência, esse é um setor que gera muitos empregos, em diferentes etapas da cadeia, (mas) com muitas pequenas empresas ainda em fase de profissionalização”, salienta.

Para CEO da CCXP, publico de cultura pop está mais aberto às pautas de diversidade Foto: CCXP/Divulgação

Já no que se refere aos temas de preservação do meio ambiente, o evento busca fazer sua parte. Segundo Fabri, toda a estrutura e a cenografia da convenção é pensada para ser reaproveitada ou reciclada. Além disso, os resíduos orgânicos são separados e tratados para se tornarem biocombustíveis, acrescenta o gestor.

“Um total de 140 toneladas de resíduos serão reciclados ou reaproveitados. (Será um legado dessa edição) prover um ambiente seguro e acolhedor para todos os fãs e continuar com nossa missão de, a cada ano, melhorar a vida das pessoas através do entretenimento.”