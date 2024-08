Governo apresenta nova proposta e oferece reajuste de 27% para servidores de agências reguladoras

O primeiro grupo atinge 8,8 mil servidores e o segundo 2,5 mil, aproximadamente. Uma assembleia ainda vai deliberar sobre a nova proposta do Executivo. Mais cedo, a ministra da Gestão, Esther Dweck, afirmou que as categorias do funcionalismo que estão negociando reajuste devem fechar os acordos nesta semana - caso contrário, ficarão de fora do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). Ou seja, sem garantia do reajuste em 2025.

Os ganhos para os servidores das agências serão divididos em duas parcelas: a primeira em 2025 e a segunda em 2026. Em 2023, o governo já aplicou um aumento na folha salarial de todo o funcionalismo federal, em 9%.