Governo Lula lança cartão de crédito e débito exclusivo para MEIs

BRASÍLIA - O governo federal lançou nesta segunda-feira o Cartão MEI, um produto destinado aoss microempreendedores individuais (MEIs). O cartão terá as funções de crédito e débito, com anuidade zero e possibilidade de parcelamento de compras. Por ora, apenas o Banco do Brasil irá fornecer o produto, mas a expectativa é de que outros bancos também disponibilizem o cartão.

A cerimônia, em Brasília, contaria com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas ele cancelou sua participação em função dos incêndios florestais que atingem várias partes do País, incluindo a capital federal.

Segundo Marcelo Gomes, gerente geral da Unidade Clientes MPE do BB, a iniciativa reforça a estratégia do banco de aumentar o relacionamento com as micro e pequenas empresas. "O Banco possui uma base de 3,1 milhões de clientes micro e pequenas empresas (MPEs). Com 4,4 mil pontos de atendimento pessoa jurídica no País, incluindo 215 agências exclusivas para relacionamento com MPEs, possuindo a maior rede especializada e capacitada de atendimento e relacionamento para esses clientes, contando com mais de 7,2 mil profissionais dedicados", afirmou Gomes.

O cartão também dá direito aos MEIs de participar da “liga PJ”, um ambiente virtual do Banco do Brasil com foco em educação empreendedora. “Além destes benefícios financeiros, o Cartão MEI proporciona capacitação empreendedora gratuita por meio da Liga PJ. Os clientes também têm acesso da plataforma Universo Ourocard, onde podem ganhar prêmios ao participar de desafios e jogos”, informou o banco.

O evento contou com a presença dos ministros do Empreendedorismo, Márcio França, e das Mulheres, Aparecida Gonçalves. A presidente do BB, Tarciana Medeiros, também era esperada no evento, mas não compareceu por atrasos em sua agenda.